اجرای طرح آماده باش نوروزی در مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی اردبیل

حبیب جاهد در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح آماده باش نوروزی در راستای ارائه خدمات درمانی با کیفیت به مراجعه کنندگان و بیمه شدگان محترم سازمان به مراکز درمانی ملکی سازمان در استان اردبیل در تعطیلات عید نوروز اظهار کرد: این طرح از ۲۸ اسفند ماه شروع و تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت و در ایام تعطیلات نوروزی بیمارستان های سبلان اردبیل و ارس پارس آباد نیز به صورت شبانه روزی و پلی کلینیک شهید میرزاحسینی اردبیل، پلی کلینیک شهرستان مشگین شهر و درمانگاه شهرستان های خلخال و گرمی به بیمه شدگان و مسافران نوروزی با تمام امکانات خدمات درمانی ارائه خواهند کرد.

وی از نظارت و ارزیابی روسای مراکز درمانی و برخی روسای واحدهای ستاد مدیریت درمان استان بر عملکرد و فعالیت های همکاران محترم در ارائه خدمات درمانی در راستای طرح تکریم و رضایت مندی بیمه شدگان و مسافران نوروزی خبر داد و افزود مراجعه کنندگان محترم در صورت نیاز می توانند با شماره تلفن ۰۴۵۳۳۳۳۷۸۱۹ بیمارستان سبلان و ۰۴۵۳۲۷۲۳۰۲۲ بیمارستان ارس مسائل و مشکلات خود را بیان نمایند.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان اردبیل از بیمه شدگان سازمان و مراکز طرف قرارداد خواست در صورت بروز مشکل در روند دریافت خدمات درمانی به صورت الکترونیکی با سامانه ۱۴۲۰ سازمان تامین اجتماعی تماس حاصل فرمایند و برای اطلاع از استحقاق درمان خود با کد دستوری #۱۴۲۰*۴* از طریق تلفن همراه اقدام نمایند