فرماندار اردبیل: هیچ نگرانی از بابت کمبود کالا وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر،فرزاد قلندری در بازدید از مراکز تأمین و ذخیره کالاهای اساسی در آستانه سال نو به همراه صدیف بدری نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی،اظهار کرد:وضعیت موجودی کالاهای اساسی، فرآیند ذخیرهسازی، نحوهٔ توزیع اقلام تنظیم بازار و تداوم کشتار دام برای تأمین گوشت تازه به صورت مداوم مورد بررسی قرار گرفته و نظارت انجام می شود.
وی با بیان اینکه میزان آمادگی انبارها از جمله تأمین مطلوب و ذخیره فراوان کالاهای اساسی ارزیابی میدانی شد؛افزود:با هماهنگیهای انجامگرفته، هیچ نگرانی از بابت کمبود کالا در ایام پایانی سال وجود ندارد و تمامی انبارها از ذخایر مناسب برخوردارند.
فرماندار اردبیل گفت: همچنین تمهیدات لازم برای تداوم کشتار و تأمین گوشت در روزهای پایانی سال و تعطیلات نوروزی فراهم شده است.
قلندری با اشاره به ضرورت حمایت از نانوایان گفت:بهمنظور تسهیل خدماترسانی به مردم، سهمیهٔ مازاد آرد به نانوایان اختصاص یافته و نظارتها بر کیفیت پخت و کمیت توزیع نان تقویت خواهد شد و تیمهای بازرسی مشترک بهصورت مستمر در حال رصد بازار هستند
فرماندار اردبیل همچنین بر لزوم تشدید نظارتها بر بازار و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمتها تأکید کرد و گفت:تیمهای بازرسی مشترک بهصورت مستمر در حال رصد بازار هستند تا عرضه کالا با نرخ مصوب و کیفیت مطلوب انجام گیرد.
قلندری همچنین از تأمین و آغاز توزیع میوه شب عید شامل سیب و پرتقال در سطح شهر خبر دادند و اعلام کردند که توزیع این اقلام با نرخ مصوب تنظیم بازار آغاز شد.
وی بر ضرورت همکاری همهجانبه دستگاهها برای حفظ ثبات بازار و آرامش شهروندان تأکید کرد و گفت:هدف اصلی این اقدامها، رفاه و اطمینان خاطر مردم در آستانه سال جدید است و تلاش میشود توزیع کالا بهصورت
بهصورت عادلانه، بهموقع و با رعایت کامل ضوابط انجام گیرد.
