۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۴۷

عملیات موشکی و پهپادی سپاه علیه اهدافی در شمال و مرکز سرزمین‌های اشغال

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: موج پنجاه و هشتم عملیات وعده صادق۴ با رمز مبارک «یا علی اصغر علیه السلام» تقدیم به همه کودکان شهید جنگ رمضان خصوصا کودکان مدرسه میناب و خردسال ترین شهید جنگ رمضان «مجتبای سه روزه»، علیه اهدافی در شمال و مرکز سرزمین‌های اشغالی شامل ناهاریا، بیت شمیش ، تل آویو ، قدس غربی و پایگاه های ارتش تروریستی امریکا در ویکتوریا و علی السالم، الخرج و ناوگان پنجم دریایی با سامانه های دقیق، نقطه زن و فوق سنگین خرمشهر باسر جنگی ۲تنی، قدر چند کلاهکه، فتاح و خیبر شکن و سامانه های میانبرد فاتح و قیام و پهپادهای انهدامی به صورت عملیات تاثیرمحور از سحرگاه امروز با عنایت حضرت حق به‌صورت کاملا موفق به اجرا در آمد.

هادی رضایی

