به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نادعلی، مدیر امداد و درمان سازندگی بسیج جامعه پزشکی، با بیان جزئیات این طرح اظهار داشت: در این طرح، خدمات غربالگری سلامت زنان شامل تست پاپ اسمیر، پایش سلامت دهان و دندان و غربالگری بینایی ارائه می‌شود.



وی افزود: بیماران نیازمند به خدمات درمانی تکمیلی به بیمارستان حضرت علی بن ابیطالب (ع) ارجاع داده می‌شوند.



نادعلی خاطرنشان کرد: این طرح در منطقه امامزاده جعفر شهید (ع) اجرا و به ۳۲۰ نفر خدمات بهداشتی، درمانی و داروی رایگان ارائه شد که تمامی هزینه‌های آن توسط ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و اداره اوقاف و امور خیریه تأمین گردید.