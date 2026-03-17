به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نادعلی، مدیر امداد و درمان سازندگی بسیج جامعه پزشکی، با بیان جزئیات این طرح اظهار داشت: در این طرح، خدمات غربالگری سلامت زنان شامل تست پاپ اسمیر، پایش سلامت دهان و دندان و غربالگری بینایی ارائه میشود.
وی افزود: بیماران نیازمند به خدمات درمانی تکمیلی به بیمارستان حضرت علی بن ابیطالب (ع) ارجاع داده میشوند.
نادعلی خاطرنشان کرد: این طرح در منطقه امامزاده جعفر شهید (ع) اجرا و به ۳۲۰ نفر خدمات بهداشتی، درمانی و داروی رایگان ارائه شد که تمامی هزینههای آن توسط ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و اداره اوقاف و امور خیریه تأمین گردید.
قم- جهادگران بسیجی جامعه پزشکی در قالب طرح سلامت برکت از ابتدای دهه فجر تا پایان ماه مبارک رمضان در مناطق کمبرخوردار استان قم به نیازمندان خدمترسانی میکنند.
