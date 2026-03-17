۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۵۶

خدمت بی‌وقفه جهادگران سلامت در مناطق محروم قم

قم- جهادگران بسیجی جامعه پزشکی در قالب طرح سلامت برکت از ابتدای دهه فجر تا پایان ماه مبارک رمضان در مناطق کم‌برخوردار استان قم به نیازمندان خدمت‌رسانی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نادعلی، مدیر امداد و درمان سازندگی بسیج جامعه پزشکی، با بیان جزئیات این طرح اظهار داشت: در این طرح، خدمات غربالگری سلامت زنان شامل تست پاپ اسمیر، پایش سلامت دهان و دندان و غربالگری بینایی ارائه می‌شود.

وی افزود: بیماران نیازمند به خدمات درمانی تکمیلی به بیمارستان حضرت علی بن ابیطالب (ع) ارجاع داده می‌شوند.

نادعلی خاطرنشان کرد: این طرح در منطقه امامزاده جعفر شهید (ع) اجرا و به ۳۲۰ نفر خدمات بهداشتی، درمانی و داروی رایگان ارائه شد که تمامی هزینه‌های آن توسط ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و اداره اوقاف و امور خیریه تأمین گردید.

