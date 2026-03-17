واکنش افغانستان به حمله پاکستان به کابل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آوا، دولت موقت افغانستان امروز سه شنبه اعلام کرد که پاکستان به یک کلینیک ترک اعتیاد در شهر کابل حمله کرده است.

بر اساس اعلام این رسانه، شرافت زمان سخنگوی وزارت بهداشت دولت موقت افغانستان در این خصوص با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: تمامی بخش‌ های این کلینیک درمانی ویران شد.

این در حالیست که پاکستان اتهام‌ های مطرح شده را رد کرده و آنها را بی‌ اساس توصیف کرد.

در همین ارتباط، مشرف زید سخنگوی شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرد: هیچ بیمارستانی در کابل هدف قرار نگرفته است.

اسلام آباد بر این باور است که در حمله به کابل، تاسیسات نظامی و زیرساخت‌ های پشتیبانی تروریست‌ ها هدف قرار گرفتند.