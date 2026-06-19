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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۷

جزئیات حمله دولت موقت افغانستان به مواضع داعش در پاکستان

جزئیات حمله دولت موقت افغانستان به مواضع داعش در پاکستان

وزارت دفاع دولت موقت افغانستان در بیانیه ای از حملات هوایی کابل به مواضع داعش در مناطق مرزی پاکستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آوا، وزارت دفاع دولت موقت افغانستان امروز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد که شب گذشته مراکز وابسته به گروهک تروریستی داعش را در مناطق مرزی پاکستان هدف حملات هوایی قرار داده است.

بر اساس بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع دولت موقت افغانستان، این عملیات در مناطق «گلستان» واقع در ایالت بلوچستان و «قمبرخیل» در ایالت خیبرپختونخواه در پاکستان انجام شد و مراکزی را هدف قرار داد که به گفته مسئولان، برای طراحی، سازمان‌دهی و هماهنگی حملات علیه افغانستان مورد استفاده قرار می‌گرفتند.

این نهاد در بیانیه امروز خود افزود که در این عملیات، اهداف از پیش تعیین‌شده متعلق به عناصر داعش مورد حمله قرار گرفت و خساراتی به این گروهک تروریستی وارد شد.

وزارت دفاع دولت موقت افغانستان افزود: امارت اسلامی افغانستان هرگونه تهدید علیه امنیت و ثبات کشور را به دقت رصد کرده و در صورت تداوم چنین تهدیدهایی، اقدامات لازم و متناسب را انجام خواهد داد.

کد مطلب 6864641

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