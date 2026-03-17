۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۱۷

محاسبه تعرفه عوارض ساخت‌وساز تا پایان خرداد ۱۴۰۵ بر مبنای نرخ ۱۴۰۴

کرج-معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز گفت:شهرداری‌ها تا پایان خرداد ۱۴۰۵ موظف‌اند عوارض صدور پروانه ساختمانی را بر اساس تعرفه‌های سال ۱۴۰۴ محاسبه و دریافت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صفری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز، در گزارشی از آخرین تصمیمات اتخاذ شده در حوزه ساخت‌وساز شهری گفت: با توجه به شرایط خاص ناشی از جنگ تحمیلی و مشکلات اداری و فنی ایجادشده در روند صدور پروانه‌های ساختمانی طی ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۴، تصمیم بر آن شد که فرآیند محاسبه عوارض تا پایان خردادماه ۱۴۰۵ بر اساس تعرفه‌های مصوب سال گذشته انجام گیرد.

وی توضیح داد این تصمیم با هدف جلوگیری از ایجاد فشار مضاعف بر سازندگان و حفظ ثبات نسبی بازار ساخت‌وساز در استان اتخاذ شده است. صفری همچنین تأکید کرد شهرداری‌های استان موظف‌اند در چارچوب این دستورالعمل، نسبت به صدور پروانه‌های مربوطه با رعایت کامل قوانین و کنترل‌های فنی اقدام کنند.

معاون عمرانی استاندار البرز افزود این اقدام به‌صورت موقت اجرا خواهد شد تا پس از عبور از شرایط فعلی، نظام محاسبه تعرفه‌ها و صدور پروانه‌ها به روال قانونی و معمول خود بازگردد.

