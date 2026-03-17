به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، «جان لی» رئیس هنگ‌ کنگ امروز سه شنبه اعلام کرد که نوسانات ناشی از قیمت نفت در منطقه برای این منطقه شوکه کننده است.

بر اساس اعلام این رسانه، وی سپس هشدار داد که جنگ در غرب آسیا باعث شوک و نوسانات در عرضه نفت به این جزیره خواهد شد.

«جان لی» سپس اضافه کرد که برای حفظ ثبات در تأمین سوخت با شرکت‌ های نفتی و خطوط هوایی در حال رایزنی و تبادل نظر است.

رئیس هنگ‌ کنگ گفت که به شرکت‌ های تأمین‌ کننده سوخت خاطرنشان کرده است که مسئولیت خود را در حفظ ثبات بازار ایفا کنند.