  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۰۸

هنگ‌کنگ جنگ در غرب آسیا و نوسانات قیمت سوخت را شوکه‌کننده دانست

رئیس هنگ‌کنگ اعلام کرد که نوسانات قیمت سوخت به دلیل جنگ در غرب آسیا شوکه‌کننده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، «جان لی» رئیس هنگ‌ کنگ امروز سه شنبه اعلام کرد که نوسانات ناشی از قیمت نفت در منطقه برای این منطقه شوکه کننده است.

بر اساس اعلام این رسانه، وی سپس هشدار داد که جنگ در غرب آسیا باعث شوک و نوسانات در عرضه نفت به این جزیره خواهد شد.

«جان لی» سپس اضافه کرد که برای حفظ ثبات در تأمین سوخت با شرکت‌ های نفتی و خطوط هوایی در حال رایزنی و تبادل نظر است.

رئیس هنگ‌ کنگ گفت که به شرکت‌ های تأمین‌ کننده سوخت خاطرنشان کرده است که مسئولیت خود را در حفظ ثبات بازار ایفا کنند.

کد خبر 6777241

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها