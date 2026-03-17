به گزارش خبرگزاری مهر، قرارگاه مردمی جنگ رمضان تمهیداتی را برای حضور حداکثری مردم در خیابانها و میادین شهرها در جایجای استان چهارمحال و بختیاری در شبهای سهشنبه و چهارشنبه پیشبینی کرده است.
بر این اساس، در شهر شهرکرد بالغ بر ۱۲ موکب بهصورت ویژه در سطح شهر آماده خدمترسانی به مردم است. با توجه به ضرورت حضور حداکثری از ساعت ۱۶ تا ۲۲ شب برای روزهای سهشنبه و چهارشنبه ۲۶ و ۲۷ اسفندماه، مواکب منتخب سطح شهر ضمن اجرای برنامههای فرهنگی متنوع برای رفاه حال روزهداران، برپایی نماز جماعت مغرب و عشاء و برنامه توزیع افطار خواهند داشت.
امروز حضور ما از شلیک موشک مهمتر است لذا با حضور حداکثری در این دو روز اجازه نخواهیم داد ایرانمان تجزیه شود.
برنامههای رسمی قرارگاه مردمی رمضان برای امروز سهشنبه اعلام و از مردم خواسته شد باتوجه به شرایط و سلیقه خود در یک یا چند برنامه شرکت کنند.
حرکت کاروان موتوری از ابتدای بلوار کاشانی (میدان معلم) و کاروانهای خودرویی از میدان امام حسین (ع) به سمت کمربندی ۱۵ خرداد، منظریه به سمت میرآباد غربی رأس ساعت ۱۶ آغاز میشود.
اجتماع عظیم و راهپیمایی مردمی نیز در ساعت ۲۰ با حضور عموم مردم از میدان آیت الله دهکردی به سمت چهارراه دولت برگزار خواهد شد. همچنین حضور حداکثری مردم در مساجد سطح شهر شهرکرد برای حراست از سنگر انقلاب برنامهریزی شده است.
قرارگاه مردمی جنگ رمضان جانمایی مواکب فعال فرهنگی و توزیع افطار در سطح شهر شهرکرد را که از ساعت ۱۶:۳۰ فعال هستند، به شرح زیر اعلام کرد:
میدان دانش
امامزادگان حلیمه و حکیمه خاتون
مسجد امام حسن(ع)
سازمان تبلیغات اسلامی
میدان بسیج
میدان انقلاب
فلکه آیت الله دهکردی
چهارراه هواپیمایی
چهارراه استانداری
مسجد امام رضا میرآباد
منظریه چهارراه ایرانسل
نظیر این برنامهها در سایر نقاط استان چهارمحال و بختیاری برای روزهای سهشنبه و چهارشنبه پیشبینی شده است.
