صادرات یازده ماهه گیلان از مرز ۷۰۳ میلیون دلار عبور کرد 

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری عصر سه شنبه در گفتگو با رسانه ها از رشد وزنی ۲۲ درصدی حجم صادرات گیلان در یازده ماهه اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: صادرات غیرنفتی محصولات گیلان از مرز ۷۰۳ میلیون دلار عبور کرده است.

وی با بیان اینکه علیرغم وقوع دو جنگ تحمیلی سنگین و نوسانات اقتصادی، حجم مبادلات تجاری گیلان در حوزه خزر روند مطلوبی داشته است افزود : در یازده ماه امسال بر اساس آخرین آمار و استخراجی از گمرکات استان مجموع صادرات انجام شده از سه حوزه بندری آستارا و منطقه آزاد و بندر انزلی با وزن یک میلیون ۴۹۷ تن می باشد که نسبت به سال گذشته از نظر وزنی ۲۲ درصد رشد داشته است .

به گفته پورحیدری میزان صادرات به لحاظ دلاری در یازده ماهه سال‌جاری ۷۰۳ میلیون دلار می باشد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۳ درصد رشد مواجه بوده است.

وی به صدور ۳۸۷کارت بازرگانی برای تسهیل در امور تجاری اشاره و تشریح کرد: در یازده ماهه سال‌جاری علاوه بر صدور کارت بازرگانی، تعداد ۵۶۹ فقره کارت بازرگانی منقضی شده نیز تمدید اعتبار برای فعالیت شدند.

مدیرکل صنعت،معدن و تجارت استان گیلان به تعلیق و ابطال۳۲ کارت بازرگانی متخلف در رصد و پایش اشاره و عنوان کرد: با نظارت بر فعالیت‌های دارندگان کارت های بازرگانی، ابطال و تعلیق نیز بدون مماشات انجام می شود و ثبت سفارشات و نحوه عملکرد آنها رصد می گردد و در یازده ماهه اخیر نسبت به ۲هزار ۱۱۲ ثبت سفارش انواع کالاها و تجهیزات تولید در گیلان اقدام شده است.