تشکیل کارگروه پایش رفتار تجاری در گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فیض پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کارت بازرگانی، فعالان صادراتی که به تعهدات قانونی خود از جمله تعهد ارزی، عمل نکنند، تعلیق یا باطل خواهد شد.

وی بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور را بسیار حائز اهمیت دانست، گفت: سازمان صمت گیلان، نسبت به انعکاس دغدغه‌های صادرکنندگان به مراجع ذیربط اقدام کرده و سعی می‌کند با همکاری سایر دستگاه‌ها و تشکل‌های خصوصی راهکارهای کارشناسی را اجرایی و عملیاتی کند.

فیض با اشاره به تشکیل کارگروه پایش رفتار تجاری، گفت: در راستای ایجاد فضای سالم تجاری برای فعالان اقتصادی و دارندگان کارت بازرگانی و همچنین اجرای تبصره بند ۶ ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات کارگروه پایش رفتار تجاری متشکل از نمایندگان «گمرک ایران»، «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی»، «اتاق تعاون» و سازمان صمت گیلان تشکیل شده که وظیفه آن پایش فعالیت تجار و رسیدگی به پرونده‌های اشخاصی است که به تعهدات قانونی‌شان عمل نکرده‌اند.

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت گیلان در ادامه به برخی تخلفات که منجر به طرح پرونده در کمیته پایش رفتار تجاری می‌شود اشاره و تصریح کرد: «عدم ایفای تعهدات به طرف مقابل تجاری»، «پایبند نبودن به قراردادها»، «رعایت نکردن اصول اخلاق تجاری»، «عدم توجه به استانداردها» و «عدم ایفای تعهد ارزی» از جمله مصداق‌هایی است که منجر به طرح پرونده در کمیته پایش رفتار تجاری خواهد شد.

افزایش ۲۹ درصدی صادرات کالا از گیلان طی سه ماهه نخست امسال

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین تکالیف قانونی صادرکنندگان این است که باید تعهدات ارزی خود عمل کنند، افزود: عدم عمل به تعهدات سبب تشکیل پرونده‌ای در کارگروه پایش رفتار تجاری و بررسی موضوع می‌شود که در نهایت و در صورت اثبات، ممکن است منجر به تعلیق و ابطال کارت بازرگانی شود.

فیض در ادامه تاکید کرد: دارندگان کارت بازرگانی (حقیقی و حقوقی) که نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود تاکنون اقدامی نکرده‌اند، برای تعلیق کارت بازرگانی واحدهای غیر تولیدی از تاریخ هفت تیر ماه و واحدهای تولیدی از تاریخ ۳۱ تیر ماه اقدام می‌شود.

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت گیلان به افزایش صادرات گیلان اشاره کرد و افزود: میزان صادرات گیلان در سه ماهه نخست امسال به لحاظ وزنی ۲۳۵ هزار و ۴۱۰ تن و به لحاظ ارزش ۱۲۰ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۲۹ درصد و از نظر ارزش ۲۲ درصد افزایش داشته است.

وی همچنین از صدور ۱۸ کارت بازرگانی جدید در سه ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: در این مدت ۱۵۱۶ ثبت سفارش کالا انجام شده که عمده آنها انواع محصولات معدنی (گچ، سیمان، سنگ، ساختمانی، سنگ مرمر، کاشی سرامیک و…)، محصولات صنایع غذایی (بیسکویت، کلوچه، رب، نوشیدنی و… و.)، محصولات نساجی (البسه، پارچه توری و…) و محصولات پلاستیکی (گونی خالی از جنس پروپیلن…)، از گمرکات گیلان به کشورهای روسیه، آذربایجان، قزاقستان، گرجستان، افغانستان، عراق صادر شده است.