همچون روزهای گذشته حضور در خیابان را جدی بگیریم

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی بعد ظهر سه شنبه در نشست ستاد اجرایی نهضت زندگی با آیه هااظهار کرد: در مورد خرید کتاب طرح «زندگی با آیه ها» حمایت هایی صورت گرفته است.

استاندار خراسان جنوبی گفت: وقتی ما در سال گذشته رتبه را در این طرح به دست آورده ایم باید این رتبه را حفظ کنیم.

هاشمی با اشاره به اینکه درباره طرح«زندگی با آیه ها» همت بیشتری داشته باشیم، افزود: حضور خیابانی در امشب را باید دریابیم، گفت: برخی می خواهند از چهارشنبه آخر سال سوءاستفاده کنند و از این جهت در مورد حضور همگانی همت داشته باشیم.

استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: من دیروز بازدیدی از هوا و فضا و پدافند داشتم و دیدم که سربازان و نیروهای ما با چه روحیه خوبی آماده مقابله با دشمن هستند.

هاشمی بیان کرد: نیروهای مسلح ما وظایف خود را به خوبی انجام می دهند و ما مردم هم با حضور در خیابان مسئولیت خود را انجام دهیم.

حجت الاسلام حجت سالاری مکی، مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: روح مقاومت و ایمانی که در خراسان جنوبی وجود دارد برگرفته از همین فرهنگ قرآنی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: طرح زندگی با آیه ها یک کار جمعی و جبهه ای است که خراسان جنوبی در این زمینه بسیار درخشیده است.

طرح«زندگی با آیه ها» تا پایان جنگ ادامه پیدا می کند

سالاری مکی گفت: تصمیم گرفته شده که طرح «زندگی با آیه ها» نه در ماه رمضان که تا پایان جنگ ادامه پیدا کند.

در این جلسه مسئولان کارگروه های طرح «زندگی با آیه ها» به ارائه گزارش پرداختند.