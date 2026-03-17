به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سوادکوهی عصر سه شنبه در جلسه ستاد میداندار انقلاب با تأکید بر حفظ اتحاد و انسجام مردمی و مسولان، ابراز داشت: هوشیاری همیشگی مردم در مقابله با دسیسههای دشمن ستودنی است و این درایت و هوشمندی باید در مدیران و مسولان نیز نمایان باشد.
سوادکوهی خاطرنشان کرد: در حساسترین مقطع تاریخی انقلاب اسلامی، مردم با مشارکت خود، حماسهای شورانگیز خلق میکنند و جلوهای باشکوه از اتحاد و وحدت را به نمایش میگذارند.
معاون استاندار با بیان اینکه مردم مهمترین سرمایه و پشتوانه نظام هستند، تأکید کرد: مردم در پاسداری از ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی. با جان خود پای به میدان آمادهاند و باید این حضور حفظ و استمرار یابد.
وی در ادامه افزود: دفاع از آرامش و امنیت مردم وظیفه فرمانداران و همه دستگاههاست و مسولین تمام درایت و تلاش خود را بکار گیرند و این صفوف مقاومت و ایمان و وفاداری به نظام و انقلاب را حمایت و تقویت کنند و با آمادهباش کامل و تلاش شبانهروزی از کوششی دریغ نکنید.
سوادکوهی با بیان این نکته که مشارکت مردمی از اساسیترین پایههای استوار نظام است، گفت: در این برهه از زمان که دشمنان و بدخواهان چشم طمع به ایران دارند، باید وحدت را حفظ کنیم، این حضور مردمی است که نظام را تحکیم میبخشد و مایههای نظام را مستحکم میکند.
سرپرست معاونت سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری مازندران از همه گروهها و مردم عزیز از کودک خردسال تا پدران و مادران سالمند که در حماسه ملی موجب وحدت و انسجام و مایه ماهبات و افتخار ایران عزیز و یاس دشمنان را فراهم میکنند، قدردانی میکنم.
