به گزارش خبرگزاری مهر به مقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، دویست و هفتاد و ششمین شماره ماهنامه تخصصی فیلمنامهنویسی «فیلمنگار» ویژه اسفند ۱۴۰۴، به همراه سه فیلمنامه ایرانی و خارجی منتشر شد.
در این شماره فیلمنامه «پالایشگاه» در گونه جنگ و دفاع مقدس، نوشته مشترک مهرداد خوشبخت و حسین ترابنژاد، به همراه یادداشت کارگردان منتشر شده است. همچنین فیلمنامه «گناهکاران» نوشته رایان کوگلر در گونه درام جنایی و فیلمنامه پویانمایی «پسر، موش کور، روباه و اسب» برنده اسکار بهترین انیمیشن کوتاه سال ۲۰۲۳، نوشته چارلی مکسی، در گونه خانوادگی و فانتزی در این شماره منتشر شده است.
از دیگر مطالب شماره ۲۷۶ «فیلمنگار» میتوان به تحلیل فیلمنامههای فیلمهای شرکتکننده در بخش «سودای سیمرغ» جشنواره چهلوچهارم فیلم فجر، یادداشتها و مقالاتی درباره این جشنواره از آغاز تاکنون و نیز میزگرد تخصصی «روایتنگار» با حضور محمدمهدی طباطبایینژاد، جواد طوسی و غلامرضا آذری با موضوع «جایگاه جشنواره فیلم فجر در دیپلماسی فرهنگی» اشاره کرد.
شماره ۲۷۶ ماهنامه «فیلمنگار» در ۱۲۸ صفحه، به صاحبامتیازی بنیاد سینمایی فارابی و با مدیریت مصطفی محمودی منتشر شده است. علاقهمندان میتوانند برای تهیه این شماره و استفاده از مطالب شمارههای قبلی مجله به سایت www.filmnegar.ir مراجعه کنند.
