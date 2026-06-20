به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، شماره دویست و هفتاد و هشتم ماهنامه «فیلمنگار» با موضوع اصلی «استراتژیهای روایت در سینمای جشنوارهای» منتشر شد. در این شماره، رویکردهای پنج فستیوال مهم سینمایی جهان شامل کن، لوکارنو، ونیز، برلین و ساندنس از زوایای گوناگون و با تاکید بر راهبردهای فیلمنامهنویسی مورد بررسی قرار گرفته است.
از دیگر مطالب شاخص این شماره، برگزاری پنجمین نشست «روایتنگار» است. در این میزگرد تخصصی، حسین معماری (استاد دانشگاه و فیلمساز)، آنتونیا شرکا (مدرس، منتقد و مترجم سینما) و امید رنجبر (پژوهشگر حوزه روایتشناسی و سینمای مؤلف)، نسبت و چالشهای سینمای ایران در تعامل با جشنوارههای خارجی را تحلیل و واکاوی کردهاند.
همچنین مطالب ویژهای ازجمله فیلمنامه «بدون قرار قبلی» نوشته فرهاد توحیدی و مهدی تراببیگی و فیلمنامه برنده جوایز جهانی «آناتومی یک سقوط» نوشته ژوستین تریه و آرتور هاراری، بخش نقد و تحلیل: بررسی و تحلیل فیلمنامههای آثار روز سینمای جهان، نقد و بررسی فیلمنامه های فیلم های روی پرده سینمای ایران؛ بخش پژوهشی: مقالات تحلیلی در حوزه اقتباس و تحلیل مؤلفههای سینمای جشنوارهای نیز در شماره جدید «فیلمنگار» منتشر شده اند.
نسخه الکترونیکی شماره ۲۷۸ «فیلمنگار» در ۱۱۲ صفحه، به صاحبامتیازی بنیاد سینمایی فارابی و مدیرمسئولی و سردبیری مصطفی محمودی، هماکنون از طریق وبسایت فیلمنگار به آدرس www.filmnegar.ir و پلتفرم فیدیبو به نشانی www.fidibo.com با قیمت یکصد هزار تومان در دسترس سینماگران، استادان دانشگاه، دانشجویان و پژوهشگران و علاقمندان سینما و فیلمنامه نویسی قابل دریافت است.
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