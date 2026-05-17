به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، بررسی و تحلیل زیست اجتماعی مردم در زمان جنگ از دریچه تولیدات سینمایی ایران و جهان، موضوع اصلی شماره جدید «فیلمنگار» را تشکیل داده است.
واکاوی شکاف میان تجربه زیسته و روایت سینمایی جنگ در میزگرد تخصصی «روایتنگار ۴» با حضور محمدعلی باشهآهنگر، جواد افشار و محسن حبیبی، ۲ فیلمنامه کامل و اختصاصی «سینما متروپل» نوشته حامد و محمدعلی باشهآهنگر و «۱۹۱۷» نوشته سم مندس و کریستی ویلسون کرنز، به همراه بررسی و تحلیل فیلمهای روز سینمای ایران و جهان، از دیگر مطالب شماره ۲۷۷ «فیلمنگار» هستند.
شماره ۲۷۷ ماهنامه سینمایی «فیلمنگار» در ۱۴۰ صفحه و با قیمت ۱۰۰ هزار تومان منتشر شده است.
«فیلمنگار» به صاحب امتیازی بنیاد سینمایی فارابی و با مدیریت مصطفی محمودی منتشر شده و علاقهمندان میتوانند برای خرید نسخه دیجیتال این نشریه به سامانههای «فیلمنگار» به نشانی www.filmnegar.ir و «فیدیبو» به نشانی www.fidibo.com مراجعه کنند.
