۳۹ هزار عدد مواد محترقه غیرمجاز در هندیجان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرج سودانی بیان کرد: در راستای جمع آوری مواد محترقه غیرمجاز و دست ساز ماموران این فرماندهی حین گشت‌زنی در محورهای مواصلاتی منتهی به این شهرستان به سه دستگاه خودروی سواری مظنون و آنها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پلیس با اقدامات هوشمندانه پلیسی در بازرسی دقیق از این خودروها، مقدار ۳۹ هزار و ۳۳۲ عدد مواد محترقه قاچاق کشف و ضبط و در این خصوص سه نفر دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان هندیجان با اشاره به اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی تحویل داده شدند، از شهروندان خواست: در صورت اطلاع از هر گونه اخبار در این رابطه مراتب را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.