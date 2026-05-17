  1. استانها
  2. خوزستان
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۲۰

توقیف محموله پوشاک قاچاق ۵۵ میلیاردی در هندیجان

توقیف محموله پوشاک قاچاق ۵۵ میلیاردی در هندیجان

هندیجان - فرمانده انتظامی شهرستان هندیجان از توقیف یک محموله قاچاق پوشاک به ارزش ۵۵ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرج سودانی اظهار داشت: در راستای مبارزه جدی و همه جانبه با پدیده شوم قاچاق کالاو ارز، ماموران پاسگاه چم خلف عیسی با کنترل محور مواصلاتی به یک دستگاه ایسوزو حامل بار، مشکوک و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی قضائی در بازرسی از خودروی توقیفی تعداد ۴۶ گونی انواع پوشاک زنانه و مردانه فاقد مجوز گمرکی و قاچاق کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان هندیجان تصریح کرد: کارشناسان ارزش محموله را ۵۵ میلیارد ریال برآورد کردند.
سرهنگ سودانی بیان داشت: در این ارتباط یک متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.
کد مطلب 6832717

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها