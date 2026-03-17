۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۲۵

موالی‌زاده: جنگ دلیل تعطیلی سفرهای نوروزی در خوزستان نیست

اهواز - استاندار خوزستان گفت: نباید باب سفرهای نوروزی بسته شود و می‌توان با استفاده از ظرفیت گردشگری شهرهایی که کمتر در معرض تهاجم دشمن قرار دارند، نشاط اجتماعی ایجاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز سه‌شنبه در نشست ستاد اجرایی خدمات سفر و راهیان نور استان خوزستان با اشاره به شرایط کنونی کشور اظهار کرد: در شرایطی که دشمن با تمام توان نظامی و روانی خود در مقابل ملت ایران ایستاده است، مردم خوزستان همچون سایر هموطنان با حضوری حماسی، ضمن تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب، انزجار خود را از دشمن اعلام کرده و آمادگی کامل خود را برای دفاع از تمامیت ارضی کشور به نمایش گذاشته‌اند.

وی با اشاره به شرایط ویژه جنگی و تحمیل آن بر کشور افزود: با وجود این شرایط باید سفرهای نوروزی و راهیان نور با در نظر گرفتن همه ملاحظات امنیتی و خدماتی تداوم داشته باشد و برنامه‌ریزی لازم برای میزبانی از مسافران انجام شود.

استاندار خوزستان توضیح داد: دشمنان ایران اسلامی با تئوری تجزیه کشور به دنبال تحقق اهدافی فراتر از نوع حکومت در ایران هستند اما این هدف با انسجام ملی و مقاومت مثال‌زدنی ملت ایران هرگز محقق نخواهد شد.

وی بیان کرد: نگاه متکبرانه دشمن مبنی بر برتری جهان اول بر جهان سوم توسط امام راحل و مقام معظم رهبری در هم شکسته شده و امروز ملت ایران از عزتی برخوردار است که کمتر ملتی در دنیا با وجود چنین فشارهایی آن را تجربه کرده است.

موالی‌زاده گفت: در سفرهایی که به شهرستان‌های مختلف استان داشته‌ام شاهد همبستگی اقوام مختلف در خوزستان بوده‌ام و مردم این استان با وجود برخی محرومیت‌ها و مشکلات معیشتی با تمام وجود برای دفاع از نظام اعلام آمادگی کرده و با رهبر معظم انقلاب بیعت کرده‌اند.

وی افزود: فرآیند مقبولیت و مشروعیت نظام دو بخش دارد که بخش نخست آن انتخاب رهبر جدید توسط مجلس خبرگان رهبری و بخش دوم بیعت شرعی مردم با حضور در صحنه است.

استاندار خوزستان عنوان کرد: تا زمانی که فرزندان این سرزمین مواضع دشمن را در هم می‌کوبند و مردم در صحنه حضور دارند، پیروزی جمهوری اسلامی ایران قطعی خواهد بود.

وی با اشاره به فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه گفت: فرهنگ شهادت‌طلبی که در مکتب تشیع شکل گرفته و توسط امامین انقلاب نهادینه شده، سبب شده مردم در مواجهه با سختی‌ها و حملات دشمن با صلابت و آرامش در صحنه حاضر شوند؛ پدیده‌ای که نیازمند تحلیل جامعه‌شناسان و روانشناسان است.

موالی‌زاده در ادامه به برنامه‌های ستاد اجرایی خدمات سفر و راهیان نور استان اشاره کرد و افزود: با توجه به در پیش بودن نوروز و عید سعید فطر، استان باید آمادگی کامل برای میزبانی از مسافران نوروزی و کاروان‌های راهیان نور داشته باشد.

وی توضیح داد: باید سفرهای درون استانی و ورود مسافران از سایر استان‌ها پیش‌بینی شده و امکانات لازم از نظر اسکان، امداد و نجات، بهداشت و درمان، تأمین سوخت و سایر خدمات فراهم شود.

استاندار خوزستان اظهار کرد: خوزستان سال گذشته رتبه دوم کشور در خدمات سفر را کسب کرد و با وجود شرایط متفاوت امسال نیز باید آمادگی‌ها به صورت مضاعف دنبال شود.

وی افزود: شناسایی مراکز و اماکنی که می‌توانند برای اسکان مورد استفاده قرار گیرند در اولویت قرار دارد تا در صورت نیاز هم مسافران نوروزی و هم افرادی که منازلشان در معرض آسیب قرار گرفته از این ظرفیت‌ها بهره‌مند شوند.

موالی‌زاده تأکید کرد: نباید باب سفر را با بهانه جنگ بست بلکه باید با برنامه‌ریزی واقع‌بینانه و میدانی در شهرهایی که کمتر مورد تعرض دشمن قرار می‌گیرند و دارای ظرفیت گردشگری هستند، نشاط اجتماعی در استان ایجاد کرد.

وی در پایان بر همکاری بین‌بخشی دستگاه‌ها، نظارت دقیق دستگاه قضایی و تعزیرات حکومتی و همچنین تلاش برای کاهش حوادث جاده‌ای با همکاری پلیس راه تأکید کرد.

کد خبر 6777315

