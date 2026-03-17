به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز سه‌شنبه در نشست ستاد اجرایی خدمات سفر و راهیان نور استان خوزستان با اشاره به شرایط کنونی کشور اظهار کرد: در شرایطی که دشمن با تمام توان نظامی و روانی خود در مقابل ملت ایران ایستاده است، مردم خوزستان همچون سایر هموطنان با حضوری حماسی، ضمن تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب، انزجار خود را از دشمن اعلام کرده و آمادگی کامل خود را برای دفاع از تمامیت ارضی کشور به نمایش گذاشته‌اند.

وی با اشاره به شرایط ویژه جنگی و تحمیل آن بر کشور افزود: با وجود این شرایط باید سفرهای نوروزی و راهیان نور با در نظر گرفتن همه ملاحظات امنیتی و خدماتی تداوم داشته باشد و برنامه‌ریزی لازم برای میزبانی از مسافران انجام شود.

استاندار خوزستان توضیح داد: دشمنان ایران اسلامی با تئوری تجزیه کشور به دنبال تحقق اهدافی فراتر از نوع حکومت در ایران هستند اما این هدف با انسجام ملی و مقاومت مثال‌زدنی ملت ایران هرگز محقق نخواهد شد.

وی بیان کرد: نگاه متکبرانه دشمن مبنی بر برتری جهان اول بر جهان سوم توسط امام راحل و مقام معظم رهبری در هم شکسته شده و امروز ملت ایران از عزتی برخوردار است که کمتر ملتی در دنیا با وجود چنین فشارهایی آن را تجربه کرده است.

موالی‌زاده گفت: در سفرهایی که به شهرستان‌های مختلف استان داشته‌ام شاهد همبستگی اقوام مختلف در خوزستان بوده‌ام و مردم این استان با وجود برخی محرومیت‌ها و مشکلات معیشتی با تمام وجود برای دفاع از نظام اعلام آمادگی کرده و با رهبر معظم انقلاب بیعت کرده‌اند.

وی افزود: فرآیند مقبولیت و مشروعیت نظام دو بخش دارد که بخش نخست آن انتخاب رهبر جدید توسط مجلس خبرگان رهبری و بخش دوم بیعت شرعی مردم با حضور در صحنه است.

استاندار خوزستان عنوان کرد: تا زمانی که فرزندان این سرزمین مواضع دشمن را در هم می‌کوبند و مردم در صحنه حضور دارند، پیروزی جمهوری اسلامی ایران قطعی خواهد بود.

وی با اشاره به فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه گفت: فرهنگ شهادت‌طلبی که در مکتب تشیع شکل گرفته و توسط امامین انقلاب نهادینه شده، سبب شده مردم در مواجهه با سختی‌ها و حملات دشمن با صلابت و آرامش در صحنه حاضر شوند؛ پدیده‌ای که نیازمند تحلیل جامعه‌شناسان و روانشناسان است.

موالی‌زاده در ادامه به برنامه‌های ستاد اجرایی خدمات سفر و راهیان نور استان اشاره کرد و افزود: با توجه به در پیش بودن نوروز و عید سعید فطر، استان باید آمادگی کامل برای میزبانی از مسافران نوروزی و کاروان‌های راهیان نور داشته باشد.

وی توضیح داد: باید سفرهای درون استانی و ورود مسافران از سایر استان‌ها پیش‌بینی شده و امکانات لازم از نظر اسکان، امداد و نجات، بهداشت و درمان، تأمین سوخت و سایر خدمات فراهم شود.

استاندار خوزستان اظهار کرد: خوزستان سال گذشته رتبه دوم کشور در خدمات سفر را کسب کرد و با وجود شرایط متفاوت امسال نیز باید آمادگی‌ها به صورت مضاعف دنبال شود.

وی افزود: شناسایی مراکز و اماکنی که می‌توانند برای اسکان مورد استفاده قرار گیرند در اولویت قرار دارد تا در صورت نیاز هم مسافران نوروزی و هم افرادی که منازلشان در معرض آسیب قرار گرفته از این ظرفیت‌ها بهره‌مند شوند.

موالی‌زاده تأکید کرد: نباید باب سفر را با بهانه جنگ بست بلکه باید با برنامه‌ریزی واقع‌بینانه و میدانی در شهرهایی که کمتر مورد تعرض دشمن قرار می‌گیرند و دارای ظرفیت گردشگری هستند، نشاط اجتماعی در استان ایجاد کرد.

وی در پایان بر همکاری بین‌بخشی دستگاه‌ها، نظارت دقیق دستگاه قضایی و تعزیرات حکومتی و همچنین تلاش برای کاهش حوادث جاده‌ای با همکاری پلیس راه تأکید کرد.