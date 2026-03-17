  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۵۶

برقراری تردد در مسیر ارومیه_تبریز؛ آسیبی به پل میانگذر وارد نشد

ارومیه- رئیس پلیس راه آذربایجان‌غربی با اشاره به حمله موشکی به  مسیر ارومیه- تبریز گفت: این مسیر ساعاتی کوتاه مسدود بود که هم اکنون بازگشایی شده و تردد امکان پذیر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا پناهی مقدم در این زمینه اظهار کرد: ظهر امروز مسیر ارومیه- تبریز در منطقه گمیچی مورد حمله موشکی قرار گرفت که سبب شد این مسیر طی ساعاتی مسدود شود.

وی ادامه داد: با تلاش های انجام شده، آسیب وارده به این مسیر رفع و جاده دوباره بازگشایی شد.

رییس پلیس راه انتظامی آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: هم اکنون هیچ مشکلی در تردد از این مسیر وجود ندارد.

پناهی مقدم همچنین اخبار منتشر شده مبنی بر آسیب به پل میانگذر دریاچه ارومیه، را تکذیب کرد و گفت: هیچ آسیبی به پل میانگذر وارد نشده است.

کد خبر 6777336

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها