برقراری تردد در مسیر ارومیه_تبریز؛ آسیبی به پل میانگذر وارد نشد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا پناهی مقدم در این زمینه اظهار کرد: ظهر امروز مسیر ارومیه- تبریز در منطقه گمیچی مورد حمله موشکی قرار گرفت که سبب شد این مسیر طی ساعاتی مسدود شود.

وی ادامه داد: با تلاش های انجام شده، آسیب وارده به این مسیر رفع و جاده دوباره بازگشایی شد.

رییس پلیس راه انتظامی آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: هم اکنون هیچ مشکلی در تردد از این مسیر وجود ندارد.

پناهی مقدم همچنین اخبار منتشر شده مبنی بر آسیب به پل میانگذر دریاچه ارومیه، را تکذیب کرد و گفت: هیچ آسیبی به پل میانگذر وارد نشده است.