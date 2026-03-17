به گزارش خبرنگار مهر، امشب برنامههای متعددی برای تجمع و راهپیمایی مردمی در مناطق مختلف شهر اهواز برنامهریزی شده است.
بر این اساس حرکت دسته عزاداری از مقابل مسجد الرسول (ص) ساعت ۲۰ آغاز میشود و تجمع مساجد منطقه در مسجد حاج علوان نیز ساعت ۲۱ برگزار خواهد شد.
همچنین راهپیمایی مساجد و هیئات منطقه آخر آسفالت از کوی شریعتی به سمت فلکه پل پنجم ساعت ۲۰:۳۰ آغاز میشود. حرکت دسته فاز دو پادادشهر نیز از ایستگاه ۶ بلوار سعادت ساعت ۲۰:۳۰ برنامهریزی شده است.
در کوی انقلاب نیز راهپیمایی مردمی از مسجد امام زین العابدین و بنیهاشم نبش شیخ بها ساعت ۲۰:۳۰ آغاز میشود و کاروان خودرویی این منطقه نیز ساعت ۲۲:۳۰ از خیابان فیض بین شیخ بها و ناصرخسرو حرکت خواهد کرد.
مراسم پیادهروی و کاروان خودرویی اهالی کیانآباد و کیانپارس نیز از فلکه سوم کیانپارس برگزار میشود که پیادهروی از ساعت ۲۱ تا ۲۲:۳۰ و کاروان خودرویی از ساعت ۲۲:۳۰ تا ۰۰:۳۰ ادامه خواهد داشت.
همچنین حرکت مردمی از مقابل مسجد امام علی (ع) حصیرآباد به سمت خیابان ۱۰ حصیرآباد، از مقابل مساجد پردیس به سمت بازارچه ۲۴ متری و شهرک دانشگاه و از مسجد امام حسین (ع) در خیابان ۳ فاضل بیست متری شهرداری همگی از ساعت ۲۰:۳۰ برگزار میشود.
از دیگر برنامهها میتوان به حرکت از مسجد علی بن ابیطالب (ع) در کوی شهید سلطانیمنش، تجمع در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) کوی رمضان، برپایی موکب در چهارراه زند مقابل پیک خورشید و حرکت خودرویی و موتوری از مسجد حضرت حجت (عج) زیتون کارگری اشاره کرد که همگی از ساعت ۲۰:۳۰ آغاز خواهند شد.
همچنین تجمع و حرکت مردمی پادادشهر و کوی فاطمیه از مسجد حجازی به سمت مسجد حضرت فاطمه زهرا (س) ساعت ۲۱، تجمع فلکه اقبال ساعت ۱۹:۳۰ و حرکت دسته عزاداری از مسجد امام حسن مجتبی (ع) با همراهی مساجد شهرکهای حفاری و آغاجاری ساعت ۲۱ برگزار میشود.
بر اساس این گزارش تجمع در فلکه سوم کیانپارس ساعت ۲۱، بلوار اصلی کوی شهید سلطانیمنش مقابل مدرسه امام رضا (ع) ساعت ۲۱:۳۰ و حسینیه فاطمه الزهرا (س) در ابتدای خیابان شهید بهمنی زیباشهر ساعت ۲۲ نیز در برنامه قرار دارد.
همچنین تجمع از نبش گلستان تا خیابان اسفند مقابل مسجد ولایت ساعت ۲۰:۳۰، مراسم مسجد حضرت مهدی (عج) در زیباشهر با سخنرانی حجتالاسلام کاکاوند ساعت ۲۳ و تجمع میدان شهدا جنب مسجد آیتالله شفیعی از ساعت ۱۸ برگزار خواهد شد.
از دیگر نقاط تجمع میتوان به بازارچه ۲۴ متری پردیس ساعت ۲۰:۳۰، تقاطع شهیدان ریشهری در کیانشهر ساعت ۲۰:۳۰ و راهپیمایی مردمی بلوار گلستان مجموعه مسکونی صدف مقابل مسجد امام علی (ع) ساعت ۲۰:۳۰ اشاره کرد.
