به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم گرامیداشت چهلم رهبر شهید و شهدای جنگ تحمیلی رمضان در جزیره کیش به شرح زیر برگزار می شود:

چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۵

حرکت کاروان خودرویی از مسجد خاتم الانبیاء (ص) به سمت میدان ساحل ساعت ۲۰

تجمع مردمی میدان ساحل ساعت ۲۱

حرکت دسته‌ عزاداری از میدان ساحل به سمت چایخانه امام رضا (ع) ساعت ۲۱:۳۰

پنجشنبه ۲۰ فروردین

قرادت زیارت عاشورا در کلیه مساجد جزیره بعد از نماز ظهر و عصر

مراسم کاشت ۱۶۸ اصله نهال به یاد شهدای میناب، مجاور مسجد امیرالمومنین (ع) ساعت ۱۷

حرکت کاروان خودرویی از مسجد خاتم الانبیاء (ص) به سمت مسجد امام حسن مجتبی (ع) ساعت ۲۰

مراسم عزاداری مسجد امام حسن مجتبی (ع) ساعت ۲۱:۳۰

جمعه ۲۱ فروردین

مراسم عزاداری و قرائت قرآن در مصلی کیش ساعت ۱۱ صبح

حرکت کاروان خودرویی از مسجد خاتم الانبیاء (ص) به سمت میدان ساحل ساعت ۲۰

تجمع مردمی و مراسم عزاداری میدان ساحل ساعت ۲۱