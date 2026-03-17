۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۲۹

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و برونئی

به گزارش خبرگزاری مهر، داتو اریوان یوسف وزیر امور خارجه برونئی در گفتگوی تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارحه کشورمان شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از شهروندان ایران در جربان تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی را تسلیت گفت.

وزیر امور خارجه کشورمان با تشریح جنایات ارتکابی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران، از جمله ترور بزدلانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و کشتار جمع زیادی از شهروندان ایرانی و هدف قرار دادن تاسیسات زیربنایی و عمومی، بیمارستان‌ها و مدارس، بر مسئولیت همه دولت‌ها و سازمان ملل متحد برای محکوم کردن قاطع اقدامات جنایتکارانه آمریکا و اسرائیل که ناقض منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل است، تاکید کرد.

عراقچی همچنین با اشاره به حق ذاتی ایران در دفاع از خود در این جنگ تحمیلی، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران پیش‌تر به همه طرف‌های ذی‌ربط در منطقه و فراتر از آن هشدار داده بود که در صورت تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران با استفاده از تاسیسات و پایگاه‌های نظامی این کشور در کشورهای منطقه، این تأسیسات و پایگاه‌ها هدف مشروع عملیات دفاعی ایران خواهد بود.

وزیر امور خارجه برونئی با اشاره به مسلّم بودن محکومیت حمله تجاوزکارانه آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران، بر لزوم احترام به اصول حقوق بین‌الملل و تلاش برای جلوگیری از گسترش درگیری و تشدید تنش‌ در منطقه تأکید کرد.

