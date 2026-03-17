۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۲۶

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و جمهوری آذربایجان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جیحون بایراموف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان، روز سه‌شنبه در خصوص آخرین تحولات منطقه و روابط دوجانبه تلفنی گفتگو کردند.

عراقچی با تبیین مواضع کشورمان در قبال تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی تاکید کرد طبق حقوق بین‌الملل هیچ کشوری مجاز نیست قلمرو و امکانات خود را برای انجام اقدامات تجاوزکارانه دیگران در اختیار آنها قرار دهد.

وزیر امور خارجه کشورمان با هشدار نسبت به شرارت‌ها و عملیات‌های پرچم دروغین از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا برای تخریب روابط ایران با کشورهای دیگر، تصریح کرد: اقدامات دفاعی ایران صرفا متوجه متجاوزان و نیز پایگاه‌ها و تاسیساتی است که برای تجاوز به ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در این تماس تلفنی راجع به برخی موضوعات دوجانبه نیز گفتگو شد و بر اهمیت استمرار رایزنی‌های نزدیک بین دو کشور برای رفع هرگونه سوء تفاهم در شرایط جاری تاکید گردید.

