  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۳۵

عراقچی: حمله به زیرساخت‌های ایران موجب بی‌ثبات‌سازی منطقه می شود

وزیر امور خارجه با وزرای امور خارجه در گفتگو با وزرای ترکیه، مصر و پاکستان حمله امریکا و رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های ایران را اقدامی در راستای تشدید تنش و بی‌ثبات‌سازی منطقه ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی با وزرای امور خارجه ترکیه، مصر و پاکستان گفتگوی تلفنی کرد.

عراقچی در این گفت‌وگوها، حمله امریکا و رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های ایران را اقدامی در راستای تشدید تنش و بی‌ثبات‌سازی منطقه ارزیابی کرد و نسبت به ضرورت هوشیاری و هماهنگی کشورهای منطقه در قبال این تهدیدات هشدار داد.

عراقچی با اشاره به پیامدهای خطرناک رفتارهای بی‌پروا و تروریستی امریکا و رژیم اسرائیل، تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران در دفاع از حاکمیت ملی و امنیت شهروندان خود، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها