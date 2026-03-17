  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۰۶

گفتگوی عضو دفتر سیاسی و رئیس دفتر روابط عربی و اسلامی حماس با عراقچی

گفتگوی عضو دفتر سیاسی و رئیس دفتر روابط عربی و اسلامی حماس با عراقچی

عضو دفتر سیاسی و رئیس دفتر روابط عربی و اسلامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین مراتب تسلیت رهبری جنبش مقاومت اسلامی فلسطین-حماس و ملت فلسطین به مناسبت شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، باسم نعیم عضو دفتر سیاسی و رئیس دفتر روابط عربی و اسلامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین- حماس، روز سه‌شنبه در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان، مراتب تسلیت رهبری جنبش مقاومت اسلامی فلسطین-حماس و ملت فلسطین به مناسبت شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنه‌ای (ره) و جمعی از فرماندهان و مردم ایران را ابلاغ کرد و انتخاب حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی را به دولت و ملت ایران تبریک گفت.

باسم نعیم همچنین با محکوم کردن شدید تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، که در روز دهم ماه مبارک رمضان و با حمله تروریستی به رهبران و مردم ایران شروع شد، و تاکید بر حق ایران جهت دفاع در برابر این تجاوز، برای نیروهای مسلح کشورمان و ملت ایران در دفاع از عزت و حاکمیت ملی ایران، آرزوی پیروزی و سرافرازی کرد.

وزیر امور خارجه ضمن تشکر از رهبری جنبش حماس بابت ارسال پیام‌های تسلیت و همدردی و اعلام همبستگی با جمهوری اسلامی و ملت ایران، بر موضع قاطع کشورمان برای تداوم دفاع همه‌جانبه از کشور در برابر متجاوزان تاکید کرد.

کد خبر 6777433

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها