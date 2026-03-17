به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی شامگاه سه شنبه در دیدار خانواده شهدای سمنان در دفتر خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گلگون کفن استان در جنگ تحمیلی اخیر به فرازهایی از دعای ابوحمزه ثمالی اشاره کرد.

وی افزود در بخشی از این دعا می‌گوییم «خدایا تو با نعمت‌هایی که به من عطا فرمودی، محبت و دوستی خود را ابراز می‌داری اما ما با گناهان خود با تو مُعارضه می‌کنیم، تو همواره بر ما خیر و لطف ویژه عنایت می‌کنی اما ما شرّ و سرپیچی خود را نسبت به تو ابراز می‌داریم و همواره فرشته‌ای بزرگوار از سوی ما با عمل زشت ما، بسوی تو می‌آید لکن با این وجود، بدی‌های ما باعث نمی‌شود تو نعمت خود را از ما دریغ کنی

امام جمعه سمنان با آرزوی قبولی عبادات مؤمنان به برکت خون مطهر شهدای جنگ تحمیلی رمضان افزود: شهدا زنده‌اند و در نزد خدا رزق و روزی می‌خورند تا آنجاکه خداوند می‌فرماید من جانشین شهید هستم.

مطیعی خدمتگزاری به خانواده‌های معظم شهدا به ویژه پدران و مادران و نیز همسران و فرزندان شهدا را دارای اجر عظیم الهی خواند و گفت: دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران، مرهون ایثار و فداکاری شهدای عزیز و خانواده‌های معظم آنان است.

وی با یادآوری جمله «برای شهید شدن باید شهید زندگی کرد» افزود: مرور سیره زندگی شهدا حاکی از آن است که این عزیزان لحظه به لحظه زندگی خود را با اندیشه شهادت و کمال بسوی خداوند سپری کرده‌اند.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه درجات والای «بهشت برین» فقط با شهادت در راه خدا قابل دستیابی است، گفت: رهبر شهید انقلاب اسلامی که جامع تمام کمالات بودند نیز در نهایت به درجه رفیع شهادت نائل آمدند و در عالی‌ترین درجات بهشت جای گرفتند.