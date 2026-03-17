۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱:۳۶

بیانیه سازمان بسیج رسانه در پی شهادت رئیس سازمان بسیج مستضعفین

سازمان بسیج رسانه در پی شهادت رئیس سازمان بسیج مستضعفین بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه سازمان بسیج رسانه در پی شهادت رئیس سازمان بسیج مستضعفین به این شرح است:

«شهادت پرافتخار و مظلومانه سردار سرلشکر پاسدار «غلامرضا سلیمانی»، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، برای خانواده بزرگ بسیج، نه صرفاً فقدان یک فرمانده، بلکه از دست دادن تکیه‌گاهی الهام‌بخش و راهبری میدانی است که سال‌ها با نگاه راهبردی، روح جهادی و باور عمیق به نقش مردم، مسیر حرکت اقشار مختلف بسیج را هدایت می‌کرد.

سازمان بسیج رسانه، به‌عنوان یکی از اقشار تخصصی بسیج مستضعفین، این ضایعه سنگین را فقدانی نزدیک و عمیق می‌داند؛ چرا که این فرمانده مجاهد، نه در جایگاهی دور، بلکه در متن حرکت، پشتیبان، هدایتگر و امیدبخش جریان‌های مردمی و رسانه‌ای بود.

ترور ناجوانمردانه این فرمانده مردمی، بار دیگر نشان داد که دشمن، بیش از هر چیز، از «شبکه‌سازی مردمی» و «قدرت روایت‌گری جریان انقلاب» هراس دارد؛ جریانی که در آن، بسیج و رسانه به هم پیوند خورده‌اند و حقیقت را از دل میدان به افکار عمومی منتقل می‌کنند.

امروز در میانه یک نبرد پیچیده ترکیبی، که همزمان واقعیت‌ها هدف قرار می‌گیرند و روایت‌ها تحریف می‌شوند، مسئولیت اصحاب رسانه بسیجی دوچندان است.

ما خود را نه صرفاً ناظر، بلکه رزمنده میدان روایت می‌دانیم؛ میدانی که در آن، هر خبر، هر تصویر و هر روایت، می‌تواند مرز میان حقیقت و تحریف را روشن کند.

شهادت این فرمانده عزیز، برای ما یک پیام روشن دارد: راه متوقف نمی‌شود. همان‌گونه که او به ما آموخت، باید در خط مقدم «جهاد تبیین» ایستاد، واقعیت را بی‌واسطه روایت کرد و اجازه نداد دشمن، میدان ادراک را به تسخیر درآورد.

سازمان بسیج رسانه، ضمن محکومیت این اقدام تروریستی و عرض تبریک و تسلیت به محضر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، ملت شریف ایران و خانواده معظم این شهید والامقام، اعلام می‌دارد که با درک عمیق‌تری از مسئولیت خود، راه این فرمانده شهید را در عرصه روایت‌گری صادقانه، مقابله با جنگ رسانه‌ای دشمن و تقویت جبهه امید و آگاهی، با صلابت ادامه خواهد داد. بی‌تردید، خون فرماندهان، مسیر را روشن‌تر می‌کند.»

