به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه سازمان بسیج رسانه در پی شهادت رئیس سازمان بسیج مستضعفین به این شرح است:

«شهادت پرافتخار و مظلومانه سردار سرلشکر پاسدار «غلامرضا سلیمانی»، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، برای خانواده بزرگ بسیج، نه صرفاً فقدان یک فرمانده، بلکه از دست دادن تکیه‌گاهی الهام‌بخش و راهبری میدانی است که سال‌ها با نگاه راهبردی، روح جهادی و باور عمیق به نقش مردم، مسیر حرکت اقشار مختلف بسیج را هدایت می‌کرد.

سازمان بسیج رسانه، به‌عنوان یکی از اقشار تخصصی بسیج مستضعفین، این ضایعه سنگین را فقدانی نزدیک و عمیق می‌داند؛ چرا که این فرمانده مجاهد، نه در جایگاهی دور، بلکه در متن حرکت، پشتیبان، هدایتگر و امیدبخش جریان‌های مردمی و رسانه‌ای بود.

ترور ناجوانمردانه این فرمانده مردمی، بار دیگر نشان داد که دشمن، بیش از هر چیز، از «شبکه‌سازی مردمی» و «قدرت روایت‌گری جریان انقلاب» هراس دارد؛ جریانی که در آن، بسیج و رسانه به هم پیوند خورده‌اند و حقیقت را از دل میدان به افکار عمومی منتقل می‌کنند.

امروز در میانه یک نبرد پیچیده ترکیبی، که همزمان واقعیت‌ها هدف قرار می‌گیرند و روایت‌ها تحریف می‌شوند، مسئولیت اصحاب رسانه بسیجی دوچندان است.

ما خود را نه صرفاً ناظر، بلکه رزمنده میدان روایت می‌دانیم؛ میدانی که در آن، هر خبر، هر تصویر و هر روایت، می‌تواند مرز میان حقیقت و تحریف را روشن کند.

شهادت این فرمانده عزیز، برای ما یک پیام روشن دارد: راه متوقف نمی‌شود. همان‌گونه که او به ما آموخت، باید در خط مقدم «جهاد تبیین» ایستاد، واقعیت را بی‌واسطه روایت کرد و اجازه نداد دشمن، میدان ادراک را به تسخیر درآورد.

سازمان بسیج رسانه، ضمن محکومیت این اقدام تروریستی و عرض تبریک و تسلیت به محضر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، ملت شریف ایران و خانواده معظم این شهید والامقام، اعلام می‌دارد که با درک عمیق‌تری از مسئولیت خود، راه این فرمانده شهید را در عرصه روایت‌گری صادقانه، مقابله با جنگ رسانه‌ای دشمن و تقویت جبهه امید و آگاهی، با صلابت ادامه خواهد داد. بی‌تردید، خون فرماندهان، مسیر را روشن‌تر می‌کند.»