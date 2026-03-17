حمله هوایی به نقاطی در اطراف بندرعباس

به گزارش خبرنگار مهر، بامداد چهارشنبه، ۲۷ اسفندماه، جنگنده‌های دشمن آمریکایی- صهیونیستی مناطقی در مرکز استان هرمزگان و بندرعباس را مورد حمله قرار دادند.

هنوز اطلاعات دقیقی از محل حمله دشمن متجاوز در دست نیست.