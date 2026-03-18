سفارت ایران به ادعاهای ضدایرانی رئیس پارلمان نروژ واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه سفارت کشورمان در اسلو آمده است: ریاست پارلمان از مهمترین مسئولیتهای سیاسی در نظام حکمرانی هر کشوری محسوب میشود و انتظار میرود فردی که عهدهدار این جایگاه است، دیدگاهها و مواضع خود را با نهایت دقت، مسئولیتپذیری و اتکا به اطلاعات دقیق و مستند اتخاذ کند. از رئیس پارلمان نروژ انتظار میرود در اظهارات خود دربارۀ ایران، رویکردی مبتنی بر واقعیتها و ملاحظات مسئولانه اتخاذ کرده و از طرح دیدگاههایی که میتواند جایگاه این مسئولیت مهم را به سطح مواضع گروههای سیاسی مخالف تقلیل دهد، پرهیز نماید.
این بیانیه یادآوری کرد که جایگاه پارلمان نباید بهعنوان ابزاری برای تسویهحساب سیاسی با جمهوری اسلامی ایران و ملت شریف ایران، مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
سفارت کشورمان هشدار داد که حمایت رئیس پارلمان نروژ از «پسر دیکتاتور سابق ایران پیام روشنی از سوء برداشت و درک نادرست نامبرده از تحولات و واقعیتهای مرتبط با ایران ارائه میدهد. بدیهی است که انتظار میرود سیاستمداران پیش از اتخاذ یا بیان هرگونه موضعگیری در خصوص چنین موضوعاتی، با دقت و مطالعه کافی نسبت به ابعاد مختلف آن آگاهی داشته باشند. انتظار میرود سیاستمداران در مواضع سیاسی و بین المللی خود اصولی همچون مخالفت با جنگ، حمایت از صلح عادلانه، پرهیز از استانداردهای دوگانه و احترام به اصول دموکراسی را مدنظر قرار دهند. اتخاذ رویکردهای دوگانه در قبال موضوعات حقوق بشر و دموکراسی در عرصه بینالمللی نهتنها از سوی سیاستمداران، بلکه از سوی افراد عادی جامعه نیز قابل پذیرش نیست.
در ادامه آمده است: در صورتی که دغدغههای مطرحشده در حوزه حقوق بشر و دموکراسی با رویکردی یکسان دنبال شود، انتظار میرفت نسبت رئیس پارلمان نروژ در خصوص جنایاتی همچون کشتار مردم مظلوم غزه توسط رژیم اسرائیل، کشتار دانشآموزان مدرسۀ میناب و مردم بیگناه ایران توسط ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل، تحریمهای غیرقانونی و غیرانسانی آمریکا علیه مردم ایران، دو مورد تجاوز غیرقانونی آمریکا و رژیم اسرائیل به ایران، و نیز کشتار مردم مظلوم لبنان توسط رژیم اسرائیل سکوت ننموده و موضعگیریهایی متناسب و مسئولانه ابراز میکرد. این در حالی است که در برخی از این موضوعات، مقامات و حزب حاکم نروژ موضعگیری کرده و واکنش نشان داده است و طبعاً وی به عنوان عضو این حزب مانع سیاسی برای موضعگیری نداشته است.»
سفارت کشورمان تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران کشوری با سابقه تاریخی و فرهنگی کهن و ملتی خواهان استقلال و حاکمیت ملی است و بر اساس اصول حقوق بینالملل و در چارچوب دفاع از امنیت و منافع ملی خود، در برابر اقدامات غیرقانونی و تهدیدات خارجی از جمله جنگ تجاوزکارانۀ اخیر آمریکا و رژیم اسرائیل ایستادگی مینماید. سفارت جمهوری اسلامی ایران همواره بر گفتوگوی حرفهای، سازنده و احترامآمیز با سیاستمداران تأکید داشته است. انتظار میرود اظهاراتی که مبتنی بر اطلاعات نادرست یا متأثر از فضاسازیهای رسانهای و سیاسی علیه ایران است، در آینده تکرار نشود.
شایان ذکر است، رئیس پارلمان اروپا در روزهای اخیر به بهانه حمایت از ملت ایران، ادعاهایی را مطرح کرده بود که در داخل نروژ نیز بی واکنش نماند.
برخی تحلیلگران نروژی، ادعاهای وی را فراتر از حدود وظایف رئیس پارلمان در حوزه سیاست خارجی ارزیابی کردهاند.
