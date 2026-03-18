به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ماه مبارک رمضان، نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» نیز در استان یزد آغاز شده و علاقه‌مندان به جهت متنعم شدن از سفره قرآنی این ماه در طرح نهضت ملی زندگی با آیه‌ها می‌توانند به سوال زیر پاسخ داده و در مسابقه زندگی با آیه‌ها شرکت کنند.

قطعا قرآن نوری است که مسیر را روشن می‌کند و دل را آرام می‌سازد چراکه راه درست زندگی، صبر، امید و آرامش در قرآن نهفته است.

مفهوم آیات 2 و 3 سوره طلاق (وَمَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ وَمَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱.رعایت انصاف و عدالت

۲.تقوا و توکل، کلیدهای حل مشکلات و افزایش روزی

۳.قهر و کینه، دستاورد شیاطین

۴.قرآن چراغ راه ماست

شرکت‌کنندگان باید امروز چهارشنبه ۲۷ اسفند تا ساعت ۲۴ گزینه صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۹۵۱ ارسال نمایند.

به قید قرعه روزانه به تعدادی از شرکت کنندگان هدایای نفیسی اهداء می‌شود.

همراهان با این طرح می‌توانند اپلیکیشن زندگی با آیه‌ها رو نصب کنند و از جوایز نفیس و میلیونی بهره‌مند شوند.