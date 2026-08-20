به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالرضا پورذهبی نماینده ولیفقیه در کردستان پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری و شورای عالی ورزش استان که با حضور وزیر ورزش و جوانان در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: کردستان از ظرفیتهای انسانی و ورزشی قابل توجهی برخوردار است و شناسایی استعدادها و تربیت نخبگان ورزشی باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
وی افزود: ورزشکاران کردستانی در رشتههای مختلف توانمندیهای قابل توجهی دارند و اگر زمینه مناسب برای رشد و فعالیت آنان فراهم شود، میتوان شاهد حضور پررنگتر ورزشکاران استان در سطوح ملی و بینالمللی بود.
ضرورت حمایت از تیمهای ورزشی
نماینده ولیفقیه در کردستان با اشاره به مشکلات مالی تیمهای ورزشی استان گفت: یکی از نیازهای جدی ورزش کردستان، حمایت از تیمها و ورزشکاران از طریق تأمین منابع مالی و جذب اسپانسر است.
پورذهبی ادامه داد: ورزشکاران و تیمهای ورزشی استان از پشتیبانی مالی کافی برخوردار نیستند و این موضوع میتواند استمرار فعالیت آنها در رقابتهای حرفهای را با مشکل مواجه کند.
وی خواستار ورود جدیتر بخش خصوصی به عرصه ورزش شد و افزود: حمایت مالی از تیمها و قهرمانان باید به یک رویکرد مستمر تبدیل شود تا استعدادهای ورزشی به دلیل مشکلات اقتصادی از ادامه مسیر قهرمانی بازنمانند.
زیرساختهای ورزشی نیازمند توجه است
نماینده ولیفقیه در کردستان همچنین بر ضرورت توجه به اماکن و زیرساختهای ورزشی تأکید کرد و گفت: استان از ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه فضاهای ورزشی برخوردار است، اما بخشی از این اماکن نیازمند تکمیل، تجهیز و بازسازی هستند.
وی خاطرنشان کرد: سرمایهگذاری در زیرساختهای ورزشی باید متناسب با ظرفیتهای جوانان و استعدادهای استان انجام شود تا امکان استفاده مطلوب از این ظرفیتها فراهم شود.
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