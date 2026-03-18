حمله هوایی دشمن صهیونی - آمریکایی به دورود

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز مناطق مسکونی از شهر دورود مورد حمله هوایی دشمن صهیونیستی - آمریکایی قرار گرفت.
روابطعمومی سپاه دورود در اطلاعیهای اعلام کرد: به اطلاع شهروندان شریف و آگاه شهرستان دورود میرساند باتوجهبه حملات اسرائیل و آمریکای جنایتکار به میهن اسلامی، بدینوسیله تأکید میشود در صورت وقوع حادثه، شهروندان محترم از هرگونه تجمع در محلهای مورد اصابت که علاوه بر خطرات جانی موجب اختلال در روند فعالیت نیروهای امدادی، خدماترسان و انتظامی میشود، اکیداً خودداری کنند.
همچنین از عموم مردم فهیم درخواست میشود با حفظ آرامش و خونسردی، اخبار و اطلاعات مربوطه را صرفاً از رسانهها و مراجع رسمی دنبال کرده و از توجه به شایعات و منابع غیر موثق پرهیز نمایند.
بدیهی است بهمنظور حفظ امنیت و آرامش عمومی، هرگونه تصویربرداری و انتشار تصاویر و فیلمها در شبکههای اجتماعی و فضای مجازی ممنوع است.
