۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۳۴

پیام تسلیت رییس سازمان نظام پزشکی در پی شهادت «علی لاریجانی»

رییس سازمان نظام پزشکی شهادت دکتر علی لاریجانی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رییس زاده رییس سازمان نظام پزشکی، شهادت علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه

استاد ارجمند جناب آقای دکتر باقر لاریجانی

شهادت دانشمند مجاهد و اندیشمند بزرگ دکتر علی لاریجانی، که عمر پربرکت خویش را در مناصب مهم و تاثیرگذار ،چونان سربازی فداکار برای وطن صرف نمود و بخصوص در سالهای اخیر شجاعانه و مردانه، میدان دار عرصه های امنیت مردم و کشور بود داغ همه‌ی ما را عمیق تر کرد۰داغهای جانسوزی که همه ی ما برای فردای روشن کشورمان در مسیر استقامت باید تحمل کنیم

به نمایندگی از جامعه پزشکی کشور شهادت آن مرد بزرگ مظلوم و شجاع و فرزند برومندشان را به شما، خانواده محترمشان و سایر اخوان بزرگوار لاریجانی تبریک و تسلیت عرض می نمایم.

بدون شک خون سرخ این شهید والامقام و سرافراز اراده مردم ما را برای دفاع از کشور مضاعف خواهد کرد.

دکتر محمد رییس زاده

رییس کل سازمان نظام پزشکی کشور

٢٧ اسفند ١۴٠۴

