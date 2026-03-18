به گزارش خبرنگار مهر، حسین حیدری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به شرایط ویژه کسبوکارها از آغاز جنگ تحمیلی رمضان اظهار کرد: با توجه به اینکه در شرایط جنگی قرار داریم و متاسفانه برخی از کسب و کارها با رکود همراه شده است، شهرداری بوشهر از آغاز تا پایان جنگ، اجارهبهای املاک و اموال خود را برای بهرهبرداران رایگان کرده است.
وی با بیان اینکه ملت ایران با همدلی و استقامت، همواره جهانیان را شگفت زده کردهاند، افزود: به یاری خداوند، جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته با سربلندی و عزت، از این بحران جنگی خارج شده و کسب و کارها و مردم نیز به حالت عادی زندگی بر خواهند گشت.
براساس دستور شهردار بوشهر و با توجه به پیش بینی شرایط ویژه در قراردادهای درآمدی این شهرداری، مالالاجاره اماکن و املاک شهرداری شامل اماکن فرهنگی ورزشی، تابلوهای تبلیغاتی، زمینهای چمن مصنوعی و... که در حال حاضر تحت اجاره بهرهبرداران قرار دارند، تا پایان جنگ تحمیلی رمضان مشمول بخشودگی خواهند شد.
