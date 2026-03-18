۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۵۴

اجاره‌بهای اماکن و املاک متعلق به شهرداری بوشهر تا پایان جنگ رایگان شد

بوشهر- شهردار بوشهر از رایگان کردن اجاره‌بهای املاک و اماکن شهرداری که تحت اجاره بهره‌برداران بخش خصوصی قرار دارند، تا پایان جنگ تحمیلی رمضان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حیدری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به شرایط ویژه کسب‌وکارها از آغاز جنگ تحمیلی رمضان اظهار کرد: با توجه به اینکه در شرایط جنگی قرار داریم و متاسفانه برخی از کسب و کارها با رکود همراه شده است، شهرداری بوشهر از آغاز تا پایان جنگ، اجاره‌بهای املاک و اموال خود را برای بهره‌برداران رایگان کرده است.

وی با بیان اینکه ملت ایران با همدلی و استقامت، همواره جهانیان را شگفت زده کرده‌اند، افزود: به یاری خداوند، جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته با سربلندی و عزت، از این بحران جنگی خارج شده و کسب و کارها و مردم نیز به حالت عادی زندگی بر خواهند گشت.

براساس دستور شهردار بوشهر و با توجه به پیش بینی شرایط ویژه در قراردادهای درآمدی این شهرداری، مال‌الاجاره اماکن و املاک شهرداری شامل اماکن فرهنگی ورزشی، تابلوهای تبلیغاتی، زمین‌های چمن مصنوعی و... که در حال حاضر تحت اجاره بهره‌برداران قرار دارند، تا پایان جنگ تحمیلی رمضان مشمول بخشودگی خواهند شد.

