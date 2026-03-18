به گزارش خبرگزاری مهر، «حمزه رضایی» بازرس کل قضائی لرستان در رأس هیئتی متشکل از سربازرس و بازرسان حوزه فرهنگی و اقتصادی بازرسی کل لرستان از برخی بانک‌ها و داروخانه‌های سطح شهر خرم‌آباد بازدید کرد.

در راستای نظارت بر روند خدمات‌رسانی در شرایط جنگ تحمیلی، بازرس کل لرستان به همراه هیئتی از داروخانه‌ها و بانک‌های سطح شهر خرم‌آباد بازدید میدانی کرد.

این بازدید باهدف بررسی چالش‌های موجود و ارتقای سطح خدمات به مردم و احیاناً کمبود دارو در جنگ تحمیلی آمریکایی - صهیونی صورت گرفت.

بازرس کل لرستان، در جریان این بازدیدها با اشاره به رصد مستمر وضعیت داروخانه‌ها در سطح استان، اظهار کرد: طبق ارزیابی‌های دقیق میدانی، وضعیت اقلام دارویی، در شرایط مطلوبی قرار دارد و تاکنون مشکل خاصی در زمینه کبود دارو مشاهده نشده و همچنین بانک‌های استان با روحیه‌ای جهادی در حال خدمت‌رسانی هستند.