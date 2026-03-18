جلالپور: ۸۷ مرکز بهداشتی و درمانی دشتستان فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام جلال پور صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در هشت مرکز خدمات جامع سلامت شبانهروزی و همچنین پنج مرکز خدمات جامع سلامت در شهر برازجان و سایر بخشهای شهرستان به شهروندان و مسافرین نوروزی انجام میگیرد.
وی بیان کرد: در شهرستان دشتستان ۲۳ مرکز خدمات جامع سلامت و ۶۴ خانه بهداشت در حال ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم مناطق تحت پوشش خود هستند و خدمات بیوقفه ادامه دارد.
رئیس شبکه بهداشت و درمان دشتستان خاطرنشان کرد: جهت رفاه حال شهروندان و مسافرین در ایام تعطیلات نوروز تمامی خدمات بهداشتی و درمانی، نمونهگیری هیپوتیروئیدی، مرکز مشاوره حین ازدواج و مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری تا ۱۵ فروردین ماه در مرکز خدمات جامع سلامت ولیعصر شهر برازجان فعال است.
وی تصریح کرد: در بخش درمانی نیز با برنامهریزیهای انجام شده، کلینیکهای تخصصی نوید، نوین و رازی، حکیم و الماس در بخش خصوصی و کلینیکهای تخصصی نبوت، فرهنگیان، امام موسی کاظم و ولایت در بخش دولتی در شهرستان فعال هستند و در کنار بیمارستانهای شهید گنجی برازجان و مهر تأمین اجتماعی به مردم و مسافرین خدمات درمانی ارائه میدهند.
وی همچنین بیان کرد: بازرسان بهداشت محیط در قالب اکیپهای دو نفری از اوایل اسفندماه بر مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی و همچنین اماکن عمومی نظارتهای خود را تشدید کردهاند.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان خاطرنشان کرد: ۶ مطب پزشک عمومی در بخش خصوصی و پنج داروخانه شبانهروزی نیز فعال هستند و پوسترهای و بروشورهای مجازی حاوی معرفی مراکز خدمات جامع سلامت و مراکز درمانی بخشهای خصوصی و درمانی در گروههای شهروندی به اشتراک گذاشته شده است.
جلال پور خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تخلف بهداشتی و سؤال در خصوص مراقبتهای بهداشتی با سامانه ۱۹۰ تماس بگیرند.
نظر شما