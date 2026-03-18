تشکیل پرونده تعزیراتی عرضه خارج از شبکه سبوس گندم در دلفان

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: شعبه اول تعزیرات حکومتی دلفان به پرونده سبوس گندم به ارزش ۱۹ میلیارد و ۲۲۰ میلیون ریال به دلیل عرضه خارج از شبکه رسیدگی کرد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده، متخلف را علاوه بر الزام به توزیع سبوس در شبکه به پرداخت ۷۶ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل چهار برابر ارزش ریالی تخلف محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، گفت: بازرسان اداره جهاد کشاورزی شهرستان در بازرسی از یک کارخانه، گزارش تخلف را تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.