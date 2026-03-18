سلطانی: رسانه های کرمان با مقام معظم رهبری اعلام بیعت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی سلطانی نژاد، صبح چهارشنبه به خبرنگاران گفت: رسانه های استان ولایتمدار و شهیدپرور کرمان بار دیگر همراهی و حمایت خود را همچون همیشه تاریخ انقلاب اسلامی از نظام و رهبری اعلام کرده و با حضور در اجتماع رسانه ای راه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را ادامه خواهند داد.

وی با بیان اینکه رسانه های پرتعداد کرمان در ادوار مختلف و برهه های حساس نظام نشان دادند پای کار انقلاب و حفاظت از نظام اسلامی و البته رهبری جامعه ایستاده اند افزود: اهالی رسانه استان کرمان جا پای سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی گذاشته و در مکتب مالک اشتر علی درس آموخته اند.

رئیس بسیج رسانه استان کرمان تصریح کرد: تنویر افکار عمومی و بصیرت افزایی یکی از وظایف رسانه هاست که رسانه های استان کرمان را این مهم را به نیکی به سرانجام رسانده اند.

وی ضمن دعوت از اهالی رسانه، مدیران رسانه ای، خبرنگاران، بلاگرها، انسان رسانه ها، اینفلوئنسر ها و سایر فعالان رسانه ای برای حضور در این اجتماع عظیم و دشمن شکن اظهار کرد: رسانه در این اجتماع از اقدام ددمنشانه اسرائیل و آمریکای جنایتکار اعلام انزجار خواهند کرد.

وی زمان این رویداد عظیم را پنجشنبه ۲۸ اسفند، رأس ساعت ۱۹:۳۰ و مکان برگزاری آن را میدان کوثر، ظلع شمالی میدان، موکب بقیه الله اعلام کرد.

وی گفت: اصحاب رسانه در این اجتماع رسالت خود را نیز به انجام خواهند رساند و با انجام مصاحبه های مردمی این رویداد عظیم و البته حضور مردم و اوج انزجار ملت فهیم را از استکبار جهانی را برای دنیا به نمایش خواهند گذاشت.