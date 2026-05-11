سلطانی: ورزش همگانی در سلامت جامعه استان کرمان مهم و اثرگذار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت سلطانی، بعد از ظهر دوشنبه در مجمع انتخاباتی هیئت ورزش های همگانی استان کرمان گفت: کرمان در سال‌های اخیر جزو استان‌های موفق کشور در حوزه ورزش همگانی بوده و امیدواریم این روند با قدرت بیشتری ادامه پیدا کند.

وی افزود: یکی از بهترین دوره‌های ورزش همگانی استان کرمان در دوران مدیریت گذشته رقم خورد و این موفقیت، حاصل همراهی کمیته‌ها، شهرستان‌ها و مجموعه ورزش استان بود.

سلطانی، ورزش همگانی را یکی از مهم‌ترین حوزه‌های اثرگذار در سلامت جامعه دانست و گفت: فعال‌سازی همه کمیته‌های ورزش همگانی، تدوین برنامه‌های راهبردی و اجرای فعالیت‌های هدفمند باید در اولویت قرار گیرد.

وی ادامه داد: توسعه آموزش مربیان، داوران و مدیران ورزشی باید به‌صورت جدی دنبال شود تا در سال‌های آینده، مدیران توانمند از دل همین مجموعه‌ها رشد کنند.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان کرمان با اشاره به ظرفیت گسترده بسیج، دانشگاه‌ها، مدارس، جامعه کارگری و شهرداری‌ها در توسعه ورزش همگانی گفت: تعامل با دستگاه‌ها و نهادهای مختلف، به‌ ویژه شهرداری‌ها، نقش تعیین‌کننده‌ای در اجرای برنامه‌های مردمی این حوزه دارد؛ همچنین رسانه‌ها می‌توانند زمینه جذب بیشتر مخاطبان و افزایش اثرگذاری برنامه‌های ورزش همگانی را فراهم کنند.

گفتنی است امروز در حالی مجمع انتخاباتی هیئت ورزش های همگانی استان کرمان برگزار شد که در پایان میلاد برخوری با ۲۲ رای به‌عنوان رئیس این هیئت برای ۴ سال انتخاب شد.

همچنین محمدجعفر حمیدی نیز به پیشنهاد سرپرست اداره کل ورزش و جوانان و با کسب ۲۱رای به عنوان بازرس قانونی این هیئت انتخاب شد.