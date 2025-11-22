به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام سازمان بسیج رسانه استان کرمان به مناسبت هفته بسیج آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
برادران و خواهران ایمانی، اصحاب رسانه و جهادگران جبهه حقگویی
هفته بسیج، هفته تجلی روحیه «ما میتوانیم» است؛ همان روحیهای که در هشت سال دفاع مقدس، ملت ایران را سربلند کرد و امروز در میدان جنگ شناختی و رسانهای، باز هم پیروزی را نوید میدهد.
سازمان بسیج رسانه استان کرمان، در این هفته پر برکت، با افتخار اعلام میدارد که خبرنگاران و فعالان رسانهای بسیجی این خطه مقاومت، با الهام از مکتب شهید سلیمانی همچون شهیدان عبدالمهدی مغفوری و ۲۱ شهید جبهه رسانهای، همچنان در سنگر روایتِ صادقانه و روشنگری ایستادهاند.
ما در کرمان پایتخت مقاومت جهان اسلام، در کرمان ریحانه سلطانی نژاد «کاپیشن صورتی»، عهد بستهایم که قلممان را به خون مظلومان غزه آغشته کنیم و فریاد «مرگ بر اسرائیل» را بلندتر از همیشه برسانیم.
امید را در دل جوانان این مرز و بوم زنده نگه داریم، با تولید آثار فاخر و خلاق، روایت اول را از آنِ انقلاب کنیم و در برابر عملیات روانی دشمن، سپر بصیرت ملت باشیم.
هفته بسیج، یادآور این حقیقت است که تا هنگامه ظهور، هر جا پای حق و عدالت در میان باشد، یک بسیجی با تمام وجود حاضر است.
تا ابد نام و یاد بسیج ماندگار است.
با آرزوی سربلندی ایران اسلامی
سازمان بسیج رسانه استان کرمان
آذرماه ۱۴۰۴ – هفته بسیج
