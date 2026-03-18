به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح چهارشنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر ضمن تبیین شرایط فعلی کشور و بیان برخی از صفات کم‌نظیر رهبر شهید انقلاب، راز ماندگاری و اقتدار ایران عزیز را حضور یکپارچه مردم در دفاع از کشور، دانست.

وی، مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی را به حفاظت و حراست از میراث گران‌بهای شهیدان با ارائه خدمات بدون وقفه و صادقانه به مردم توصیه و تأکید کرد.

استاندار بوشهر با تأکید به مدیران کل دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام، اظهار کرد: به منظور انتفاع حداکثری مردم استان از مزایای طرح‌های عمرانی در دست اجرا، در تکمیل پروژه‌های عمرانی و بهره‌برداری مرحله‌ای از آنها، تسریع شود.

وی تصریح کرد: با توجه به قرارگیری در روزهای پایانی سال، نظارت و دقت لازم بر نحوه هزینه‌کرد اعتبارات صورت گیرد و مدیران دستگاه‌های اجرایی از پرداخت حقوق و مزایای عوامل اجرایی خصوصا کارگران و رانندگان اطمینان حاصل کنند.

در این نشست، اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر، گزارشی از اثربخشی اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی شورای راهبردی در ارتقاء رتبه قبولی دانش آموزان در کنکور سراسری و همچنین افزایش میانگین معدل دیپلم آنها و پرداخت بخشی از هزینه‌های ایاب و ذهاب و تامین اقلام کمک آموزشی به اعضاء شورا ارائه داد.

همچنین در این جلسه پرونده ۱۶ نفر از متقاضیان اجرای طرح‌های سرمایه گذاری در زیربخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات که در جلسات کارگروه امور زیربنایی استان، بررسی و پیشنهاد شده بود، طرح موضوع و با رای اعضای جلسه، اتخاذ تصمیم شد.