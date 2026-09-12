به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان نظری‌دوست ظهر شنبه در جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان اسدآباد با تاکید بر پرهیز از هرگونه عادی‌انگاری در شرایط حساس کنونی اظهار کرد: استمرار شرایط ویژه در کشور ایجاب می‌کند که با آمادگی حداکثری و مدیریت دقیق تامین و توزیع آرد و نان در سطح شهرستان پیگیری شود.

وی با اشاره به تغییرات اقلیمی و ضرورت پیش‌بینی تمهیدات لازم برای مقابله با قطعی‌های احتمالی گاز و برق افزود: در حال حاضر ۵۰ درصد نانوایی‌های شهرستان اسدآباد مجهز به سوخت جایگزین هستند و طبق هدف‌گذاری کارگروه مقرر شد با تهیه و بررسی فهرست نهایی ۱۰۰ درصد واحدهای نانوایی به کپسول گاز، موتور برق و منبع ذخیره آب تجهیز شوند.

فرماندار اسدآباد با اشاره به در پیش بودن فصل بازگشایی مدارس و افزایش تقاضا برای مصرف نان بر ضرورت پایبندی دقیق به ساعات پخت تاکید کرد و گفت: با توجه به حضوری بودن مدارس اتحادیه نانوایان موظف است ساعات کار و پخت واحدهای نانوایی را به‌صورت دقیق ابلاغ و نظارت کند تا شهروندان و دانش‌آموزان با مشکلی مواجه نشوند.

نظری‌دوست ارتقای کیفیت پخت، رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، نظافت محیطی و تکریم مراجعان را از اولویت‌های اساسی برشمرد و از اتحادیه نانوایان و دستگاه‌های نظارتی خواست در گشت‌ها و بازدیدهای میدانی این مولفه‌ها را با جدیت رصد و پیگیری کنند.

وی با قدردانی از عملکرد ادارات صمت، تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، شبکه بهداشت و درمان و سایر اعضای کارگروه، خاطرنشان کرد: نان یکی از اساسی‌ترین اقلام سبد معیشتی مردم است و ارتقای کیفیت و نظارت مستمر در این بخش نقش مستقیمی در جلب رضایتمندی عمومی دارد و از این رو همه دستگاه‌های متولی باید در این زمینه تلاشی مضاعف داشته باشند.