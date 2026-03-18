۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۱۱

سوال روز بیست و هشتم مسابقه پیامکی «زندگی با آیه ها» در همدان

همدان- همزمان با بیست و هشتمین روز از ماه مبارک رمضان سوال مسابقه پیامکی «زندگی با آیه ها» منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قرآن کریم کتاب هدایت و راهنمای زندگی بشر، گنجینه‌ای بی‌کران از حکمت و معنویت است. رجوع به قرآن و عمل به دستورات آن، همچون لنگری استوار، ما را از تلاطم‌ها و گمراهی‌ها مصون می‌دارد.

سوال مسابقه روز بیست و هشتم زندگی با آیه ها

مفهوم آیات ۲ و ۳ سوره طلاق (وَمَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ وَمَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱. رعایت انصاف و عدالت

۲. تقوا و توکل، کلیدهای حل مشکلات و افزایش روزی

۳. قهر و کینه، دستاورد شیاطین

۴. قرآن، چراغ راه ماست

علاقمندان به شرکت در مسابقه پویش «زندگی با آیه ها» پاسخ صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۵۵۴ ارسال کنید و اسامی برندگان مسابقه روز بعد از طریق کانال @zendegibaayehha_hmd در پیام رسان ایتا منتشر می شود.

گفتنی است روزانه به ۱۰ نفر از عزیزانی که جواب صحیح را ارسال کرده باشند به قید قرعه جایزه نقدی ۱۰میلیون ریالی اهدا می‌شود.

