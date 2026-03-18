  1. استانها
  2. لرستان
۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۳۷

بارش مجدد باران در لرستان از بامداد جمعه

خرم‌آباد - مدیرکل هواشناسی لرستان از بارش مجدد باران در این استان از بامداد روز جمعه خبر داد.

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود سامانه بارشی جدید به آسمان لرستان و اعلام هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای این استان از بامداد روز جمعه هفته جاری، اظهار داشت: بارش باران، رعدوبرق، رگبار تگرگ، وزش باد شدید در قالب این سامانه بارشی برای استان پیش‌بینی می‌شود.

وی زمان پایان فعالیت این سامانه بارشی را غروب جمعه عنوان کرد و گفت: آب‌گرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌های فصلی و خشکه رودها، احتمال ریزش کوه، خطر اصابت صاعقه و... در استان پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی لرستان بر لزوم پرهیز از سفرهای غیرضروری، عدم اسکان و توقف در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها، مجهز بودن خودروها به وسایل زمستانی و سوخت کافی، خودداری از فعالیت‌های کوه‌نوردی، خودداری از فعالیت‌های تفریحی نظیر طبیعت‌گردی و ورزش‌های هوایی، آمادگی نیروهای امدادی و راهداری و شهرداری‌ها و... تأکید کرد.

کد خبر 6777934

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها