بارش مجدد باران در لرستان از بامداد جمعه

بهروز مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود سامانه بارشی جدید به آسمان لرستان و اعلام هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای این استان از بامداد روز جمعه هفته جاری، اظهار داشت: بارش باران، رعدوبرق، رگبار تگرگ، وزش باد شدید در قالب این سامانه بارشی برای استان پیشبینی میشود.
وی زمان پایان فعالیت این سامانه بارشی را غروب جمعه عنوان کرد و گفت: آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیلها، بالا آمدن سطح آب رودخانههای فصلی و خشکه رودها، احتمال ریزش کوه، خطر اصابت صاعقه و... در استان پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی لرستان بر لزوم پرهیز از سفرهای غیرضروری، عدم اسکان و توقف در حاشیه مسیلها و رودخانهها، مجهز بودن خودروها به وسایل زمستانی و سوخت کافی، خودداری از فعالیتهای کوهنوردی، خودداری از فعالیتهای تفریحی نظیر طبیعتگردی و ورزشهای هوایی، آمادگی نیروهای امدادی و راهداری و شهرداریها و... تأکید کرد.
