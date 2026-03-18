بارش باران در همدان با ورود سامانه بارشی جدید

روح الله زاهدی در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه براساس بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی، در ساعاتی از بعد از ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه، شاهد فعالیت سامانه بارشی در استان خواهیم بود، اظهار کرد: بارشها عمدتا به صورت باران و در مناطق کوهستانی به شکل برف پیشبینی میشود.
وی با اشاره به اینکه شدت بارشها در سطح ملایم خواهد بود، اما انتظار میرود در دامنههای ارتفاعات، شرایط بهتری برای بارش فراهم شود، ادامه داد: با فعالیت این سامانه، افزایش ابرها در آسمان استان پیشبینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان همچنین از فعالیت سامانه بارشی دیگری از روز یکشنبه خبر داد و افزود: این سامانه نیز عمدتا به شکل باران و در پارهای از مناطق مرتفع به صورت مخلوط برف و باران خواهد بود و روزهای آینده شاهد بارشهای متناوب باران در استان خواهیم بود.
وی درباره وضعیت دمایی استان بیان کرد: دمای هوا عمدتا بالای صفر درجه سانتیگراد خواهد بود و تنها در پارهای از مناطق مرتفع، دمای هوا تا یک تا دو درجه سانتیگراد زیر صفر پیشبینی میشود.
زاهدی با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته، کمینه و بیشینه دما در ایستگاه فرودگاه همدان به ترتیب صفر و ۱۴ درجه سانتیگراد بالای صفر گزارش شده است، افزود: دمای هوا در ایستگاه هواشناسی بهار با دمای یک درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین و ایستگاه نهاوند با ۱۶ درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین نقاط استان در این مدت بودهاند.
