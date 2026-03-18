اقدامات سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران در آستانه سال جدید

به گزارش خبرنگار شهری مهر، سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران با هدف ارتقای کیفیت زیست شهری و زیباییبخشی به فضای عمومی، اقدامات گستردهای را در حوزه فضای سبز کلانشهر تهران در قالب قرارگاه سیما و منظر شهری به انجام رسانده است. این برنامه جامع شامل کاشت نهالهای متنوع، طراحیهای گلکاری و بهسازی اماکن عمومی میشود.
در گام نخست، ورودیهای اصلی شهر تهران با طراحی و کاشت نهالها، درختچهها، گلرز و نسترن سفید زینتبخشی شدهاند. این اقدام ضمن ایجاد جلوهای چشمگیر، به عنوان پیشدرآمدی بر هویت بصری ورودیهای شهری عمل خواهد کرد.
بزرگراههای منتخب و تمامی بزرگراههای سطح شهر تهران از دیگر محورهای این طرح بودهاند که با کاشت نهال، درختچه، رز و نسترن سفید، پیوستگی بصری و فضای سبز مناسب را فراهم کردهاند.
محورهای ۱۱۴ گانه و تمامی معابر درجه یک و درجه دو سطح شهر نیز مشمول طرح کاشت نهال، درختچه، رز، نسترن سفید شدهاند.
در ۴۰ میدان منتخب و همچنین تمامی میادین سطح شهر تهران، کاشت نهال، درختچه، رز، نسترن سفید و پیاز لاله انجام شده است تا بهاری باشکوه در دل میادین شهری رقم بخورد.
طراحی و اجرای فرش گل در حاشیه بزرگراهها، داخل بوستانها و ورودیهای شهر تهران از دیگر اقدامات شاخص این قرارگاه است. همچنین کاشت پیاز لاله در بوستانها، میادین و فرش گلهای سطح شهر تهران به طور گسترده ادامه داشته است. کاشت پیاز لاله در بوستانهای تحت نظارت سازمان بوستانها، شامل بوستان گفتگو و بوستان علیمحمد مختاری، بخشی از این پروژه را تشکیل میدهد.
علاوه بر این، فلاورباکسهای طبقاتی گل در میادین و معابر اصلی شهر جانمایی و کاشته شدهاند تا جلوهای چندبعدی و پویا به فضای شهری ببخشند.
بوستانهای فرامنطقهای تحت بازپیرایی و واکاوی قرار گرفتهاند. همچنین رفع نواقص و اورهال سرویسهای بهداشتی داخل بوستانها انجام شده تا رفاه شهروندان در فضای سبز تضمین گردد.
نیمکتها، المانها، پایه چراغها و آبنمادهای موجود در سطح بوستانها رنگآمیزی و بهروزرسانی شدهاند.
کاشت نشاء فصلی با کیفیت در سطح بوستانها، میادین، حاشیه بزرگراهها و معابر اصلی شهر تهران انجام شده است تا چهرهای شاداب و هماهنگ به فضای سبز بخشیده شود.
به مناسبت این طرح، نهال رایگان بین شهروندان در بوستانها و میادین اصلی شهر توزیع شده است تا مشارکت مردمی در حفظ و گسترش فضای سبز تسهیل شود.
