به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، مستند بلند شهید علی لاریجانی سیاستمدار سرشناس ایرانی، به کارگردانی عارف افشار و تهیه‌کنندگی محسن یزدی ساخته می‌شود.

تصویربرداری این مستند بلند، مدتی است آغاز شده و همچنان ادامه دارد. عارف افشار که با مستندهای «برزخی‌ها» و «ضد قهرمان» به شهرت رسید، به تازگی ساخت مستندی درباره علی اکبر ناطق نوری سیاستمدار باسابقه و رئیس سابق مجلس شورای اسلامی را به پایان رسانده است.

عارف افشار پیش از شروع جنگ رمضان و شهادت علی لاریجانی گفتگویی مفصل با او داشت و این آخرین گفتگوی شهید بود که درباره شرایط کشور، بحران‌های پیش رو، فضای جامعه و ... در آن صحبت کرد و زمینه ساخت این مستند شد.

مستند تازه عارف افشار مانند دیگر تجربه‌های این سینماگر به وجوه مختلف شخصیتی این شهید، دیدگاه‌های موافقان و مخالفان درباره او و کارنامه شهید لاریجانی در عرصه سیاست و فرهنگ ایران اشاره دارد.

علی لاریجانی متولد ۱۳ خرداد ۱۳۳۶ در شهر نجف، دبیر شورای امنیت ملی، مشاور رهبری شهید و عضو شورای انقلاب فرهنگی بود. شهید لاریجانی ۱۱ سال نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و پنجمین رئیس مجلس بود. او که سابقه حضور در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان وزیر و ریاست سازمان صدا و سیما از سال ۷۲ تا ۸۳ را داشت، ۲۶ اسفند سال ۱۴۰۴ همراه فرزندش مرتضی، در جنگ رمضان ترور شد.

مستند پرتره شهید علی لاریجانی تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است.