پیکر مطهر سه شهید در زنجان تشییع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهیدان حامد ثقفی، محمدعلی کلانتری و سعید جعفری در حمله آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی در شهر زنجان‌ به فیض شهادت نائل آمدند.

این مراسم با حضور محسن صادقی استاندار زنجان، علی صادقی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، حجت الاسلام جواد جعفری نماینده مردم زنجان در مجلس خبرگان رهبری و جمعی از مسئولان و خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و مردم انقلابی زنجان برگزار شد.

بنابر اعلام استانداری زنجان، در جنگ تحمیلی اخیر، حملات کور رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به ۵۳۵ واحد مسکونی شهری و روستایی استان آسیب وارد کرده است.

همچنین تاکنون دو واحد مجتمع خدماتی بین راهی، فرودگاه مسافربری، هفت واحد صنعتی، چند قطعه از راههای مواصلاتی، پل ورودی جاده اتوبان، ابنیه، راهدارخانه و یک واحد شبکه توزیع برق مورد حمله قرار گرفته و صدها میلیارد تومان خسارت وارد شده است.

در این حملات ۴۵ نقطه از استان در پنج شهرستان مورد اصابت ۶۶ حمله موشکی و پهپادی قرار گرفته است.