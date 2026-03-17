۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۵۷

ابلاغ اعتبار ۱۵۰ میلیاردی به ادارات بهزیستی کشور

معاون منابع انسانی سازمان بهزیستی کشور از ابلاغ اعتبارات مربوط به بیمه به تمام زنان سرپرست خانوار شهری، حق بیمه خویش فرمایی و کارفرمایی و خدمات مالی خرد بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا انجلاسی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان بهزیستی کشور ، با اعلام این خبر گفت: اعتبارات مربوط به بیمه تمام زنان سرپرست خانوار شهری، حق بیمه خویش فرمایی و کارفرمایی و خدمات مالی خرد بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان به ادارات بهزیستی استان‌ها خبر داد.

وی افزود: همچنین مبلغ ۵۰ میلیارد تومان در راستای حمایت از بانوان سرپرست خانوار واریز شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان بهزیستی بیان کرد: مبلغ ۵.۵ میلیارد تومان جهت کمک هزینه درمان مددجویان و مبلغ ۳۶ میلیارد تومان جهت حقوق بهمن و اسفند ماه کارکنان شیرخوارگاه نیز ابلاغ شده است.

انجلاسی ادامه داد: همچنین در راستای کمک هزینه تحصیلی مددجویان، شهریه دانشجویان و کمک هزینه تحصیلی دانشجویان و دانش‌آموزان میزان ۱۰۰ میلیارد تومان ابلاغ شد.در ادامه نیز کمک هزینه درمان فرزندان سرپرست خانوار، هزینه ترخیص فرزندان و کمک به سرمایه گذاری آینده آنان و کمک هزینه مراکز اقامت موقت روزانه نیز ابلاغ شده است.

پیش از این نیز سازمان بهزیستی در پنج خبر امید آفرین از این موارد خبر داده بود:

۱_ واریز ۳۶۰ میلیارد تومان کمک‌هزینه معیشت معلولان شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد (ماده ۲۷) برای بالغ بر ۲۳۰ هزار خانوار دارای معلولیت تحت پوشش.

۲_ واریز هزار میلیارد تومان اعتبار به عنوان کمک هزینه در زمینه‌های مختلف برای افراد دارای معلولیت و شرکای اجتماعی سازمان بهزیستی.

۳_ واریز ۶۷۸ میلیارد تومان به حساب ببش از ۱۶۰ هزار نفر از جامعه هدف در قالب کمک‌هزینه اسفندماه حق پرستاری و مددکاری معلولان شدید و خیلی شدید و همچنین افراد دارای ضایعه نخاعی.

۴_ واریز حق‌الزحمه اسفندماه تسهیلگران شغلی.

۵_ واریز کمک‌هزینه اسفندماه مراکز توانبخشی روزانه و کارگاه‌های تولیدی به مبلغ ۲۹۳ میلیارد تومان برای ۱۵۱۷ مرکز.

۶_ واریز کمک‌هزینه نگهداری فرزندان در شیرخوارگاه‌ها و مراکز غیردولتی نگهداری کودکان به مبلغ ۹۶ میلیارد تومان برای ۶۰۰ مرکز.

۷_ واریز کمک‌هزینه نگهداری اسفندماه مراکز شبانه‌روزی معلولین، سالمندان و بیماران روانی مزمن برای ۱۱۸۳ مرکز و بیش از ۵۵ هزار نفر با اعتباری بالغ بر ۴۴۸ میلیارد تومان.

